La huelga preventiva

Desde que oí a María Jesús Montero decir que la huelga general se convocaba contra la oposición, ando por casa cantando a Polanski y el Ardor.

A ustedes quizá la actualidad política les traiga a la memoria alguna reflexión de Ortega y Gasset. A mí me ha tocado “¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS?”. Cosas, supongo, de haber sido niña en unos años en los que una podía enterarse de la existencia del Pacto de Varsovia escuchando una canción de la movida madrileña. Eso sí, reconozco que, poco a poco, he ido cambiándole la letra:

No, no, no, no, no es posible encontrar piso a un precio asequible. ¿Ascensor? ¿Está usted loco? ¿Garaje y trastero? Tampoco.

¿Qué harías tú en una huelga preventiva, ay, Jesús? ¿Qué harías tú en una huelga preventiva, ay, Jesús? ¿Qué harías tú? ¡No lo sé! Uh.

No, no, no, no, no tengo casa y no sé si ir de huelga con Yolanda. Mientras lo pienso, dice Montero que este recado va pal que viene luego.

¿Qué harías tú en una huelga preventiva, ay, Jesús? ¿Qué harías tú en una huelga preventiva, ay, Jesús? ¿Qué harías tú? ¡No lo sé! Uh.

No, no, no, no, no es posible. Esto es completamente insostenible. ¿Ascensor? ¿Está usted loco? ¿Garaje y trastero? Tampoco.

¿Qué harías tú en una huelga preventiva, ay, Jesús? ¿Qué harías tú en una huelga preventiva, ay, Jesús? ¿Qué harías tú? No sé. No sé. No sé.

Y mira que esta huelga la he entendido a la primera. Lo que me cuesta un poco más es entender a Montero. Hasta ahora yo creía que, para que a uno le hicieran una huelga general, había que formar gobierno y tomarse al menos la molestia de gobernar mal. Por lo visto, se puede ir adelantando trabajo. Comprendo que se quiera recordar quién tumbó los decretos de vivienda en el Congreso. Pero también comprendo el desconcierto de Feijóo, que puede que no haya gobernado España porque no ha querido, pero que, bueno, eso, no la ha gobernado.

Lo que decía: de todas las huelgas generales que recuerdo, solo la feminista del 8 de marzo de 2018 me había resultado tan fácil de explicar. Aquel día bastaba con preguntar en casa cuándo le tocaba al niño volver al pediatra o qué había para comer al día siguiente. Y luego fijarse en quién sabía la respuesta.

Para entender la de hoy basta con abrir un portal inmobiliario de A Coruña y, en la pestaña de al lado, la nómina. Propongo el ejercicio a quienes estos días le han dedicado tantas horas a interpretar las encuestas. Que prueben a encontrarle casa a un hijo con su primer sueldo. O, ya puestos, que miren si con el que cobran ellos podrían permitirse el piso en el que viven a los precios actuales.

La petición de parar salió de la calle y los grandes sindicatos se sumaron después. A mí me gusta ese orden. Ojalá lo respetaran más a menudo. Hay un “¡Eh, que esto es lo que nos hace falta!” que se oye a diario en las cocinas, pero que tiene serias dificultades para llegar a según qué despachos. Para eso creo yo que sirve una huelga.

¿Contra quién va la huelga? A mí me parece que ese “¡eh!” va dirigido a todos: a los que gobiernan, a los que aspiran a gobernar e incluso a los que saben que no lo harán. Y, por supuesto, a aquellos que dicen que representan a la clase obrera.

Ojalá escuchen hoy a quienes van a perder un día de sueldo. Y se acuerden también de todos los que han echado cuentas y han visto que no podían permitirse perderlo.

Queda por averiguar qué tiene de preventiva esta huelga para la chica que, después de pagar el alquiler, llama a su madre para que le haga un bizum. A ella el ataque ya le ha llegado. Y el próximo tiene fecha clara en el calendario: el uno de diciembre.