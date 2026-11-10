As fendas da casa
Unha mensaxe aparece nunha pantalla e, poucas horas despois, unha praza énchese. A convocatoria parece nacer da nada: sen organización visible, sen programa compartido, ás veces sen máis vínculo ca unha indignación recoñecible. Pero ningunha multitude xorde no baleiro. Antes do encontro houbo esperas, renuncias e portas pechadas. As sociedades aseméllanse a casas nas que certas fendas pasan inadvertidas ata que sopra o vento. A concentración fai visible o que xa estaba alí: un malestar que non atopaba canles, palabras nin interlocutores dispostos a escoitalo. Velaí a tubaxe que conecta con recentes mobilizacións.
A incerteza económica, a precariedade laboral e a dificultade de acceder á vivenda non son un decorado. Condicionan a posibilidade de construír unha vida propia. Para parte da mocidade, tamén en Galiza, emanciparse pode parecer unha promesa aprazada indefinidamente. Cando o esforzo non se traduce en estabilidade e o futuro perde consistencia, medra a percepción de exclusión. Nese terreo, unha reacción inmediata pode expresar frustración acumulada máis ca adhesión a unha organización política estruturada. Comprender esa orixe non significa xustificar calquera conduta, senón evitar que o xuízo substitúa a análise.
As redes sociais poden acelerar ese tránsito do sentimento individual ao estado de ánimo colectivo. A súa lóxica algorítmica, orientada a captar atención, favorece a circulación de mensaxes emocionais, simplificadas ou polarizadoras. Unha consigna viaxa mellor ca unha explicación; unha imaxe con calculado impacto pode desprazar o contexto. Así, determinadas convocatorias adquiren capacidade viral multiplicada para reunir miles de persoas en pouco tempo. Esa velocidade facilita a participación, pero tamén reduce o espazo para contrastar información, deliberar e distinguir unha demanda compartida dunha emoción momentánea.
Nun escenario global de competición xeopolítica e guerra informativa, cómpre considerar outra incógnita: ata onde unha mobilización responde a dinámicas propias e ata onde podería ser amplificada ou instrumentalizada desde fóra. Intelixencia de países foráneos poderían atopar interese en alimentar tensións no ámbito social mediante influencia dixital, desinformación ou manipulación emocional. Pero unha posibilidade non é unha proba. Atribuír unha convocatoria concreta a intereses externos esixe evidencias; a sospeita automática tamén pode desacreditar reivindicacións lexítimas e impedir comprender o conflito.
A vulnerabilidade decisiva estaría, porén, nas fendas interiores. Unha mensaxe de ruptura resulta máis persuasiva cando alguén sente que non ten nada que conservar nin horizonte ao que chegar. Reducir os participantes a unha masa manipulada elimina a súa capacidade de decisión e oculta problemas reais. Escoitar non equivale a idealizar: permite diferenciar demandas, motivacións e comportamentos, sen confundir protesta con violencia nin espontaneidade con ausencia de razóns. Moi poucos asaltan comercios.
A resposta require comprender as situacións sociais límite sen estigmatizar, reformular o funcionamento das grandes plataformas e esixirlles responsabilidade e transparencia. Pero a prioridade absoluta debe ser atender as necesidades reais: emprego digno, vivenda accesible, estabilidade vital e oportunidades de futuro. Ningunha vixilancia dixital substitúe esa tarefa. Unha sociedade con forte e boa cohesión non é unha casa sen desacordos, senón unha casa na que todos poden recoñecer un lugar propio. Cando ese lugar existe, o vento exterior atopa menos fendas polas que converter o malestar en confrontación. Vexámolo por ese lado.