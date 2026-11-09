La grandeza de la democracia

En 2016, en vísperas electorales en EE.UU, el premio Nobel Joseph Stigliz contaba que cuando viajaba por el mundo le preguntaban cómo era posible que llegara tan lejos la candidatura de Donald Trump, un personaje que el catedrático e investigador Timothi Garton Ash calificaba de “demagogo, narcisista, fanfarrón y mentiroso”. Trump ganó aquellas elecciones, en 2020 fue derrotado por Joe Biden y hace dos años volvió a ganar con un resultado espectacular.

Pero el voto ciudadano no es un cheque en blanco y ahora, los estadounidenses le castigaron con una severa derrota en las elecciones de mitad de mandato y el partido Demócrata, su rival, ha recuperado el control del Senado y de la Cámara de Representantes.

Los electores han votado contra las políticas empobrecedoras y divisivas; contra la hostilidad hacia el inmigrante y el machismo; contra la corrupción y los desmanes autoritarios; y contra la política internacional errática que estaba degradando la imagen de EE.UU en el mundo. Prometió bonanza económica y su gestión encareció el coste de la vida, la guerra de Irán complicó la vida diaria al americano corriente y a todo el mundo e incendió el tablero político mundial y gobernó para sí mismo y su entorno más cercano. Julissa Reynoso, ex embajadora de EE.UU. en España dice que “existe la sensación de que mientras Trump y sus aliados se enriquecen, el ciudadano sufre”.

Las comparaciones son odiosas, decía Don Quijote, pero a veces son oportunas. Salvadas las distancias, no me resisto a recordar los ocurrido en Galicia con Las Mareas. En 2015 ganaron las alcaldías de A Coruña, Ferrol y Santiago y un año después En Marea obtuvo 14 escaños y se situó como segunda fuerza en el Parlamento. Pero la formación populista dilapidó en una legislatura la confianza de los gallegos. En 2019 perdió las alcaldías y en 2020 no obtuvo ni un escaño.

No es fácil encontrar muchos ejemplos de proyectos políticos con tanto apoyo popular que hayan sido vapuleados en las urnas en tan poco tiempo como lo fueron Las Mareas y el presidente americano. En ambos casos queda claro que el voto es el instrumento que tienen los ciudadanos para otorgar el poder y retirarlo cuando sienten que los gobernantes traicionan la confianza que recibieron.

Esto nos reconcilia con la democracia. Las elecciones son uno de sus pilares que permite castigar a quienes no cumplen y escoger una alternativa que ofrezca mejores respuestas a los problemas cotidianos. Los ciudadanos, que son más inteligentes de lo que creen los políticos, votan con sentido común que casi nunca falla y saben que cada cuatro años puedan rectificar y rectifican. En Galicia y en Estados Unidos han funcionado el pensamiento crítico ciudadano, los contrapesos y la alternancia. Esa capacidad de poder limitar el poder es una de las grandezas de la democracia.