Fantasía y misterio

La literatura en España parece una literatura atada de pies y manos. Me explico: parece obligatorio que todo lo que se publique sea una interminable turra y canción protesta. Como si leer fuese sufrir. Historia de tres mujeres, papá murió, mamá también y a tío Juanito, que iba a trabajar en burrica, lo mataron en la guerra por llevar agua fresca del río a María del Rosario, que luego heredó unos ferrados y montó un emporio familiar. Inevitables cartas de la abuela que guardó celosamente en el desván junto a un par de fotografías de su apuesto marido y flores secas que se desgranan entre los dedos. También mucho asesino en serie (entono el mea culpa) y policía sagacísima que aprieta fuerte las cachas de la pistola cuando escucha entre los árboles el canto de un cuco.

Echo en falta un poco más de imaginación. El premio de turno parece una repetición del día de la marmota. La misma escritora de mano en barbilla de diferente país con el tema obligatorio que suele variar entre antepasados esclavos, inmigración tras muchos obstáculos cruzando el río, el desierto o subido en un cocodrilo desganado. La fantasía solo se tolera si la novela es romántica -se permite que la limpiadora de un hospital y un futbolista famoso empiecen odiándose y luego se amen con locura, ¡ja! -o si el escritor es anglosajón, ahí no hay veda. Aquí si escribes un libro fantástico (salvo algún caso excepcional gracias a Dios) tiene que haber algo de canción protesta también, no sea que se te desmadre el lóbulo prefrontal. Vamos, que el zombie tiene que ser políticamente correcto y woke, el vampiro tener un significado anticapitalista y el fantasma aparecerse a horas pares con cita previa en la administración. Una vez leí que la culpa de que la literatura española sea tan “realista” es de “El Quijote”, que hace que cualquier juntaletras se sienta avergonzado de meter en sus escritos criaturas mitológicas, seres extraterrestres, mutantes, héroes ultraterrenos o chupasangres sin clemencia. A saber. Pero lo cierto es que luego los españoles consumimos cine de superhéroes, libros de fantasía y terror, series medievalistas y todo lo que en la literatura patria de alguna forma se frena.

Cuando yo escribí un libro de vampiros con Espronceda, el Duque de Wellington, Juana de Vega y Espoz y Mina, la editorial que fue valiente al publicarlo, se disculpó un poquito como si fuese algo vergonzoso que en una novela con personajes históricos hubiese seres fantásticos, cazavampiros y demás entes del inframundo. Hay que quitarse muchos complejos y darle a la fantasía y a la ciencia ficción. Que la literatura no es solo reflejar la realidad. Que bastante trágica es ya.