Un estilo transversal y característico de A Coruña

Ocurrió durante la larga preparación de la exposición ‘A Coruña no tempo’ (2023), comisariada por ese gallego sabio llamado Manuel Gago y en la que colaboré como coordinador local. Una de las secciones ideadas por Gago era “padróns”. Consistía en encontrar tres elementos vertebradores de la ciudad, de esos que al verlos los identificas de forma inmediata con la urbe. Teníamos claros dos de ellos, ambos de carácter arquitectónicos: las galerías y el modernismo. Pensamos en un tercero: el blanquiazul. Pero aunque esta combinación cromática sigue teniendo presencia la ha perdido respecto a aquella época en la que las casetas de baño, las vallas de obra o de carretera y otros elementos urbanos eran de ese color. Así que nos faltaba la tercera pata de la silla, que la aportó el hoy director del Museo de Belas Artes, Manuel Mosquera. En una reunión de preparación de la exposición ‘Picasso blanco en el recuerdo azul. Dibujando el futuro’, de la que fui comisario, planteé a Manuel el problema que estábamos teniendo para dar con ese tercer elemento en ‘A Coruña no tempo’. “El racionalismo”, me espetó. Fue un eureka en toda la regla. Porque no es solo que el racionalismo sea un elemento característico de la ciudad, sino que es que es el más transversal si hablamos de arquitectura, porque no hay galerías o modernismo en la mayoría de los barrios tradicionales, pero sí hay racionalismo. A Coruña no tempo fue la primera manifestación pública que reivindicó el racionalismo como un elemento coruñés. Por eso es una satisfacción que tres años después, y con motivo del Día Mundial del Urbanismo, se inaugure la Ruta Virtual Racionalista de A Coruña.