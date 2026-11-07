¡Menuda campaña!

Los españoles no merecemos esto. La fiesta de la democracia nos la han convertido en un calvario, no comparable de ninguna manera al que viven las familias de las víctimas de Adamuz o Urda, pero tampoco equiparable al que denunció el infausto ex ministro Puente para si mismo.

El ambiente es irrespirable y la violencia ejercida desde la extrema izquierda impide que los ciudadanos puedan asistir con normalidad a cualquier acto de cualquier partido para escuchar sus propuestas. Hablan de libertad los que cercenan la de sus compatriotas, hablan de violencia los que la ejercen, la corrupción vuela de un lado a otro sin que la ciudadanía tenga tiempo de asimilar las cosas inexplicables que suceden en nuestro país, pero les da igual, todo es un “totus revolutus” que enfanga toda la política para desconcierto del respetable que asiste perplejo ahora a una absurda discusión: para el Psoe Koldo antes mentía, cuando les acusaba y ahora dice verdad, cuando acusa al adversario, mientras el PP, antes creía a Koldo y ahora lo detesta. Lo que muchos esperamos es que el PP denuncie a Koldo por acusarlo de ofrecerle un millón de euros por mentir y el Psoe haga lo propio con Leire por muchas más razones.

Y cuando se acerca la fecha para votar, los sindicatos aficionados a las mariscadas, convocan una huelga general ¡contra la oposición! Tras nueve años callados y recibiendo subvenciones millonarias es ahora cuando contribuyen al follón y lo justifican por los problemas de la vivienda y los salarios y claro, uno se pregunta, ¿en estos años de gobierno Frankenstein no había problemas? ¿Se solucionaron? Lejos de reflexionar sobre esto, sale la impresentable Montero para anunciar que la huelga es contra la oposición, un ejercicio de sinceridad tan repugnante como cierto.

Mientras la ceremonia de la confusión continua, a nadie parece preocupar eso que llaman la “deuda pública” que Sánchez multiplicó durante su mandato haciendo gala de aquella afirmación de Carmen Calvo que dijo que “el dinero público no es de nadie”. Una mentira irresponsable e hipócrita, el dinero público no es otra cosa que las aportaciones a través de los impuestos de todos nosotros y esa “deuda pública” es nuestra deuda, cada español que nace hoy lo hace con una deuda debajo del brazo de cerca de 40.000 euros, que tiempos aquellos en que los niños llegaban con un pan debajo del brazo. La huelga es legal, pero no es obligatoria, yo no haré huelga como millones de autónomos que vivimos de nuestro trabajo y sin red.

Así la campaña más detestable de nuestra democracia está basada en la desesperación de unos socialistas que ya no tienen credibilidad ni argumentos, que usan a Koldo para tapar a Ábalos, a Ábalos para tapar a Cerdán, a Cerdán para tapar a Leire, a Leira para tapar al fiscal general, al Fiscal para tapar a Begoña, a Begoña para tapar a Zapatero, a Zapatero para tapar los negocios de Venezuela y todo lo que haga falta para tapar a las víctimas de Adamuz y Urda. Dignidad hubiera tenido Puente si hubiese dimitido tras el accidente de Adamuz, pero aquellas víctimas no debían de merecerlo. Ahora promete ayudas para los afectados en Urda cuando los de Adamuz aún hoy no cobraron las prometidas entonces.

Y los socialistas se preguntan si Tezanos acertará en sus encuestas fake aunque ahora se refugiarán presentando bajas expectativas para que cualquier resultado, por catastrófico que sea, les sirva para vender otro éxito virtual y eso le sirva a Sánchez para continuar destrozando a un irreconocible partido socialista y permanecer como jefe de la oposición y secretario general del Psoe, a la espera de que la “desfeita” que Sánchez deja en las cuentas del estado ponga en dificultad al próximo gobierno y recuperar la Moncloa cuatro años después.

Solo queda confiar en la sabiduría del pueblo que, con nuestro voto, pongamos a cada uno en su sitio y recuperemos la confianza no ya en el AVE, que también, sino en la propia democracia, esa que Sánchez deja herida y que solo el pueblo puede salvar porque sí, solo el pueblo puede ahora salvar nuestra democracia.