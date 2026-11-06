Santos y difuntos

En estos bárbaros días de santidad hemos burlado la paz de los cementerios, violado su perfecta soledad e instaurado el reino de la ruidosa compañía. Y lo hemos hecho, como todos los años, sin consultarles si les agrada tanta jarana. Le tenemos fe a la sana tradición de la compañía, tanta que no consentimos pensar que quizá estén hartos de esa costumbre con la que creemos honrarlos, rescatándolos del olvido con el mucho ruido de la limpieza y el ornamentado de sus hogares. Vuela en los pinceles la cal y en esta, las bayetas, y en ellas el jabón y de su mano, rascadores y estropajos. Y por último, el asfixiante adarve de las flores. Un trasiego necesario, lo sé, lavar el único rostro visible de nuestros difuntos es un acto de afecto, una ternura plasmada sobre el mármol de las lápidas que quizá jamás llegue a besar sus olvidados cráneos.

En lo individual puede ser soportable. A qué difunto le puede molestar que lo visiten sus familiares y amigos, pero no son solo los suyos, son también los del panteón de al lado y los de enfrente y los de la espalda, tantos que cuesta soportarlos.

Medias plegarias, suspiros y móviles, tantos que es imposible guardar la más elemental intimidad. Una feria de atenciones que llegado el punto ni los difuntos saben a quienes corresponden ni quienes son los que se las dispensan.

La paz de los cementerios vuelve a ser hoy mustia y silenciosa, como el cabal universo de los durmientes.