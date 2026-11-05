La misión es convencer al indeciso en 24 días que faltan para votar

Las salas de máquinas de los partidos políticos y las coaliciones trabajan a un ritmo frenético. Los diseñadores de los slogans y las campañas de marketing buscan nuevos objetivos para mover las conciencias de los que tienen que ejercer el sufragio. Restan tan solo 24 días para que los españoles ejerzamos nuestro derecho al voto. Las izquierdas coaligadas bajo la bandera socialista, y las derechas intentando seguir los caminos de colaboración y cohabitación conjunta iniciada en cuatro comunidades autónomas, velan sus posiciones para saber qué es lo que interesa a los votantes. Es el momento de que con sus propuestas, que se van a intensificar y elevar a la enésima potencia en los 15 días de campaña, puedan ir recuperando el voto de los miles de indecisos que hasta el momento no saben a quién le van a otorgar su confianza. Los últimos datos demoscópicos señalan que cerca de un 18 por ciento del censo de votantes no tiene aún decidido su voto. Se trata de un camino que, a primera vista, parece corto pero la auténtica realidad es que es largo y sinuoso ya que en tan pocos días pueden ocurrir grandes cambios, grandes cosas que den un vuelco a los resultados anticipados que se nos ofrecen por parte de los distintos sondeos que ya han visto la luz en los medios de comunicación.

Soy de los que creo que después de esta precampaña bastante movida y con un partido socialista noqueado, entraremos en el momento de la verdad de los 15 días en los que el voto está siempre presente en cada una de las frases que pronuncien los candidatos. El equipo de comunicación que se encarga de las campañas tiene que trabajar a fondo para aportar a sus candidatos los mejores datos, las mejores frases y las mejores referencias del rival, con lo que pretenden mover conciencias y hacer tomar partido a miles de indecisos.

Entraremos en una campaña electoral en la que los dos partidos de la derecha saltan al campo de juego como ganadores con mayoría en la Cámara Baja y luchando para conseguir los tres quintos en el Senado y, de este modo, tener todo el poder de decisión y de nombramiento de cargos de gran relevancia en la vida judicial. Durante la campaña tendrán que enfrentarse a esos conceptos que surgen desde la coalición de izquierdas como son los que con su mandato van a romper la unidad Nacional, que se van a retirar o modificar sustancialmente las pensiones, o que el proceso migratorio se llevará hasta límites extremos. Los socialistas parten con un factor negativo que va a pesar mucho en la decisión de los votantes como es el segundo accidente ferroviario. Su campaña de movilización del voto –amores compartidos, besos, bailes, camisetas significativas– ha entrado en una fase laberíntica. También el votante tendrá que analizar aspectos como la invasión de Ceuta, la aplicación de los indultos, los temas de corrupción por parte de militantes socialistas, al igual que la presencia en los juzgados de altos cargos de este partido.

Para unos –PP y Vox–, conseguir el voto del indeciso y que el propio no se quede en casa es el largo camino del convencimiento que tienen que recorrer en estos 24 días que restan para ejercer el derecho al voto. Los socialistas intentarán recomponer la coalición y buscar estrategias nuevas con las que alentar al electorado. Un proceso en verdad difícil en el que su candidato a la reelección presidencial no va a contar con dos de sus escuderos más fieles: el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero, inmerso en un proceso judicial con joyas de por medio, y el azote de las redes sociales: Óscar Puente.

Los políticos se juegan mucho en este proceso electoral. Y los ciudadanos también. Sin lugar a dudas que esta cita con las urnas es de las más importantes de las últimas décadas. El voto del indeciso y la abstención van a jugar un papel decisivo el 29 de noviembre.