Episodios (ferroviarios) nacionales

En 1992, el futuro llegó a España.

Gobernaba Felipe González, celebrábamos la Expo y los Juegos Olímpicos, y el AVE nos llevaba de Madrid a Sevilla en menos de tres horas, cómodamente sentados en unos vagones que parecían diseñados para ciudadanos de un país más avanzado.

Aquel primer año viajaron 1,17 millones de personas. Todo funcionaba tan bien que, en el 94, Renfe prometía devolver el dinero si el tren se retrasaba más de cinco minutos. La puntualidad dejaba de ser cortesía extranjera y se convertía en un derecho propio. Éramos modernos.

El éxito fue tan rotundo que pronto nos pareció insuficiente. En España, cuando algo funciona, hay que trasladarlo a todos los territorios. En el año 2000, Aznar prometió que, en diez años, todas las capitales de provincia estarían a menos de cuatro horas del centro peninsular. Zapatero recogió el testigo y anunció que todas tendrían acceso directo a la alta velocidad en 2020. Y Rajoy y Sánchez también han seguido inaugurando líneas.

Cada provincia reclamaba su parte del porvenir. Nadie quería perder el tren del progreso.

El AVE a Galicia ya figuraba en los planes cuando el Prestige cubrió de chapapote nuestras costas, pero después de aquello adquirió la condición de compensación. Aznar lo incluyó en el Plan Galicia de 2003, como parte de las inversiones destinadas a garantizar nuestro porvenir. Pero el futuro entró en nuestra tierra por tramos y tomándose su tiempo. Y, por el camino, en Angrois, nos dejó también el horror de una tragedia ferroviaria.

En 2008 llegó la crisis económica y se nos explicó, con cierto paternalismo, que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Habíamos pedido hipotecas excesivas y confundido nuestros deseos con nuestros recursos. En 2011 terminamos acampando en la Puerta del Sol. Quince años después hemos vuelto porque muchos ya no pueden ni pagar el alquiler.

Recuerdo aquella reprimenda porque, tras el accidente de Urda, me pregunto si nuestros gobernantes también han inaugurado tramos de alta velocidad por encima de sus posibilidades.

A nosotros nos reprocharon haber comprado casas sin calcular lo que costaría pagarlas, pero no recuerdo que a quienes inauguraban kilómetros de vías se les preguntase cuánto costaría mantenerlas ni cuántas mejoras en sanidad, educación o vivienda pública habríamos podido financiar con otras prioridades. Porque los recursos públicos son limitados, aunque en los programas electorales rara vez lo parezcan.

En 2022 celebrábamos los treinta años del AVE con una red que rondaba los cuatro mil kilómetros y advertencias serias. El Tribunal de Cuentas Europeo ya había cuestionado las decisiones políticas que prevalecían sobre los análisis de rentabilidad, por ejemplo. Aquel año, según los datos europeos, España destinó al mantenimiento, renovación y mejora de su red ferroviaria unos 96 mil euros por kilómetro, aproximadamente la mitad de la media comunitaria.

El gasto ha aumentado desde entonces, pero ¿resulta suficiente para lo que hemos construido?

En 2025, según la CNMC, el corredor Madrid-Sevilla alcanzó los 5,9 millones de pasajeros. En febrero, Hélène Valenzuela, directora de Ouigo en España, explicaba en la SER las dificultades de adaptar sus trenes al antiguo sistema de seguridad LZB, pendiente de sustitución. Lo resumió con una comparación difícil de olvidar: ellos eran Netflix y la infraestructura seguía en blanco y negro.

El inconveniente de inaugurar el futuro es que, tarde o temprano, hay que cambiarle las piezas, porque la tecnología envejece y los sistemas de seguridad, por muy probados que estén, necesitan revisiones y actualizaciones.

Después llegó Adamuz. Y, nueve meses más tarde, Urda. Tras el primer accidente, Óscar Puente había asegurado que la probabilidad de otro semejante era “muy baja, bajísima”. Tal vez las estadísticas lo respaldaran, pero la seguridad de un tren no puede descansar en la improbabilidad de una desgracia.

Ahora, a las puertas de las elecciones del 29N, llegará también la batalla política. Es más que probable que el dolor dé paso a la indignación y que se cuele en una campaña que ya prometía ser bastante sucia. Ojalá las familias puedan vivir su duelo sin ver convertido a ninguno de sus muertos en un proyectil electoral. Pedir explicaciones es una obligación democrática. Utilizar el sufrimiento como munición es indigno. No deberíamos permitirlo.

Durante 34 años hemos aprendido a fotografiar estaciones el día de su estreno. Quizá haya llegado la hora de fotografiar también a los que revisan una vía de madrugada, sustituyen una pieza antes de que se rompa o comprueban que una señal funciona. No tendrán comitiva, pero de su trabajo, y de lo que invirtamos en él, depende que millones de personas lleguen a casa. Porque el progreso no consiste solo en llegar más lejos y más rápido, sino en poder volver.