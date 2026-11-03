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El Ideal Gallego Fundado en 1917

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Cartografía da conmoción

Unha catástrofe interrompe algo máis cá vida cotiá: quebra a confianza coa que atravesamos o mundo. O que parecía seguro convértese de súpeto nunha fonte de preguntas, e a distancia respecto do sucedido non impide sentirse alcanzado pola súa gravidade. A conmoción colectiva nace tamén dese recoñecemento: puidemos estar alí, coñecemos lugares semellantes, compartimos hábitos e lembranzas. Desde unha perspectiva sociolóxica, a dor pública non é unha simple suma de emocións individuais, senón un proceso no que conversas, imaxes e informacións contribúen a dar significado ao inesperado. Comprender esa resposta require atender tanto ás persoas afectadas como ás condicións nas que a sociedade recibe e interpreta os feitos.

Nos primeiros momentos, a necesidade de saber pode convivir coa dificultade de aceptar a incerteza. Buscamos causas, secuencias e explicacións que devolvan algunha orde ao que semella incomprensible. Mais sentir medo non equivale a coñecer o risco, como tampouco a indignación demostra por si mesma unha responsabilidade. As experiencias anteriores e as conviccións propias poden orientar a lectura das noticias, favorecendo respostas que encaixan co que xa pensabamos. A emoción non substitúe a comprobación dos feitos nin anticipa as conclusións dunha investigación.

A prensa ocupa un lugar decisivo nesta relación entre coñecemento e emoción. Informar con rigor permite distinguir datos confirmados, hipóteses e cuestións aínda abertas. Porén, a competencia polas audiencias pode favorecer actualizacións sen novidades relevantes, titulares alarmantes ou unha repetición de imaxes que prolonga o impacto. Estudos sobre a exposición informativa a sucesos traumáticos viron asociación entre o consumo das noticias e un maior malestar psicolóxico; iso non significa que todas as persoas reaccionen igual. A cuestión xornalística non é ocultar a traxedia, senón explicar canto importa sen converter o sufrimento nun reclamo popular.

Nas redes sociais, esa cobertura mestúrase con testemuños, opinións e mensaxes sen verificar. Compartir unha sospeita pode parecer unha maneira de participar, aínda que aumente a confusión. Cando a conmoción coincide cun período electoral, cómpre ademais observar como a selección de asuntos e o ton das intervencións poden condicionar os estados de opinión. Non se trata de presumir intencións nin de suspender o debate público, senón de separar a esixencia lexítima de explicacións dos xuízos apresurados. A urxencia de pronunciarse non debería marcar o ritmo da investigación, nin a procura de adhesións decidir que versión merece ser tomada por verdadeira. Toca sentidiño.

Unha resposta social responsable necesita tempo, información contrastada e respecto pola intimidade. As persoas afectadas non teñen a obriga de expoñer a súa dor para satisfacer a curiosidade colectiva. Tampouco o silencio momentáneo debe confundirse coa ausencia de respostas: hai feitos que só poden esclarecerse mediante un traballo paciente. A cartografía da conmoción abrangue, así, tanto o lugar da desgraza como os espazos onde se constrúe a súa lembranza. O desafío consiste en transformar a atención inicial nunha comprensión, sen alimentar o medo nin fuxir das preguntas necesarias. Acompañar, informar e esclarecer son tarefas distintas, pero poden compartir unha mesma medida: a dignidade humana. E logo, exixir responsabilidades.