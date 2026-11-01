Tiempos trágicos

Ha muerto Patrick Stewart. Un gran actor, de esos que nos han acompañado durante mucho años. El Profesor Charles Xabier de los X Men y el capitán Jean-Luc Picard de Star Trek son sus personajes más conocidos, pero hay muchos más. Sejanus en “Yo Claudio”, Gurney Halleck, el mentor de Paul Atreides en la mítica “Dune” de David Lych, Rey Leodegrance en “Excalibur”… Stewart nació en Yorkshire, Inglaterra, una tierra dura y bella que esculpió su carácter y su capacidad de emocionarnos en papeles que perdurarán en nuestra memoria. En diciembre yo ya tengo mi entrada para ver “Avengers Doomsday” y estoy convencida de que no podré contener las lágrimas al verlo por última vez.

Los actores a veces se convierten en una suerte de amigos imaginarios. Años viéndolos hacen que sean para nosotros personas importantes, incluso decisivas. Lo mismo que ocurre con cantantes, escritores o muchos artistas. Hay gente que considera el arte y la creación artística como algo banal, pero en realidad es ese espacio que te ayuda muchas veces a evadir una realidad insoportable o a forjar un camino en la vida en momentos confusos.

Momentos confusos estamos viviendo ahora en España. Confusos y dolorosos. Es inadmisible ver cómo una de las joyas de la corona, la alta velocidad, se hunde en el fango de la incapacidad y los fallos que llevan a accidentes horribles, a la muerte injusta de muchas personas y a cientos de heridos que toda su vida cargarán con amputaciones y traumas. El accidente de tren de Urda pudo haber sido todavía peor. Veo con horror imágenes de un tercer tren parado porque se cayó la catenaria justo detrás de los dos accidentados y leo que un tercero también pudo estrellarse, pero no ocurrió otra desgracia mayor porque el maquinista se negó a recibir la orden de marcha normal y continuó con marcha a la vista. Podríamos estar hablando de una de las mayores tragedias del ferrocarril de las últimas décadas, siendo ya tremendamente grave. El ministro Oscar Puente sale bailoteando en un programa de la Sexta con un gato siniestro de peluche, el Rey no sabe dónde fue el accidente y lee las condolencias por el móvil y Pedro se pone el chaleco de obra de las tragedias mientras nadie dimite, nadie asume responsabilidades y todo sigue siendo la bufa la gamba, que dirían en Valencia. Sale en televisión el ordenador que inició el fallo de la seguridad de los trenes y nos llevamos las manos a la cabeza: es como una pesadilla retro de los años 90. En fin, que no les falte a nuestros señores políticos el iPad y el último móvil, que el vulgo no merece ni el aire que respira. Nuestro mundo vuelve a ser feudal, amigo lector, pero sin la fe, el orden y concierto de la Edad Media. Son tiempos trágicos. Algún día tendremos que ver la luz.