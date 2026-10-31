El precio de la (in)dignidad

Llegaron los voceros socialistas, los de carnet y los mediáticos, anunciando el “gobierno más transparente de la historia”. Dime de qué presumes…, pero lo cierto y verdad es que no sabemos el porqué del accidente de Adamuz, ni porque nos dejaron a oscuras en el apagón “ecológico” y ahora tampoco sabremos por qué al menos 69 personas han dejado su vida, otra vez, sobre los raíles del AVE. Por no saber, tampoco sabemos cómo unas joyas de más de un millón de euros aparecieron en la caja fuerte de Zapatero en un despacho del PSOE. También desconocemos las hipotecas del gobierno con el reino de Marruecos, ni los tratos con la Venezuela de Maduro, ni de dónde procede la fortuna de Bono, ni por qué Sánchez metió de nuevo en las listas a Ábalos tras su cese, ni por que nombró a Cerdán, ni por qué el PSOE no denuncia a Leire, ni nada de nada.

Lo que ya sabemos es que el concepto de transparencia de este gobierno Frankenstein es extraño. Esto por expresarlo con cortesía y contención, porque si digo por lo que nos toman a los españoles no me publican esta columna. Ahora estamos compungidos por lo sucedido en Urda, nos duelen los muertos, sus familias, sus amigos, nos duele el alma solo de pensar que cualquiera de nosotros o nuestros seres queridos podían haber estado en ese tren. El AVE, aquella joya marca España que incluso te devolvía el importe del billete si se retrasaba unos minutos, es hoy una ruina que no ofrece seguridad alguna para los viajeros, del “papá ven en tren” hemos pasado a “papá ni se te ocurra venir en tren”. Ocupamos primeras planas nacionales e internacionales, pero no para elogiarnos, como antes sucedía, ahora es para nuestra vergüenza.

España no funciona y solo hay un responsable, Pedro Sánchez, que no solo no asume ninguna responsabilidad sino que encubre a delincuentes que él mismo nombró, pero se afana siempre en buscar culpables ajenos a su gobierno. Ha cambiado tanto el partido socialista que ahora nos parece increíble que un ministro, Antoni Asunción, hubiera dimitido cuando Roldán se fugó. No lo custodiaba él, pero era su responsabilidad y no tardó ni veinticuatro horas en dejar su cargo de ministro.

Hoy esto es impensable. El ministro (¡qué vergüenza!) Óscar Puente debió dimitir en Adamuz aquel desgraciado día o bien ser cesado por el presidente, pero lejos de esto, hace unos días aparecía en un programa de televisión haciendo bromas sobre los trenes. No sé si fue una broma, más bien parece un insulto a la inteligencia de la gente, aquello que repitió en sede parlamentaria: “El tren en España vive su mejor momento”, incluso el mismo día que en Urda se dejaron la vida más de setenta inocentes, a las tres de la tarde, el indigno ministro decía ante las cámaras de tv: “El AVE es seguro”.

Qué quieren que les diga, de nuevo debo hacer un ejercicio de contención para no perder el decoro que ustedes se merecen. Para sorpresa de nadie y vergüenza de todos a los pocos minutos del accidente, Puente ya tenía un culpable localizado y señalado, un trabajador del centro de control de Atocha, lo cual hace todavía más indigno al tal Puente, al que me niego ya a llamar ministro. No contento con eso, filtra unas comunicaciones sesgadas en las que se da el nombre del fallecido y de inmediato tres medios de comunicación se apresuran a difundir: El País, la Ser y eldiario.es, ¡qué casualidad!

Más allá de la ilegalidad de la filtración, que espero que algún juez investigue, Puente comete un error más. Igual que Sánchez desclasificó aquellos informes que nos demostraron que el gobierno sí tenía información sobre la invasión de Ceuta, este lince vallisoletano, ha querido demostrar la culpabilidad del conductor del tren, pero lo que ha evidenciado es que, según él, la seguridad de los trenes depende exclusivamente de una persona y que un error de una persona puede costar la vida de todos los viajeros.

Es mentira, falló la técnica anticuada que se aplica en el trayecto Madrid- Sevilla y según los entendidos, por falta de mantenimiento y una desastrosa gestión del propio Puente, que desnudó Adif de auténticos profesionales para sustituirlos por amiguetes con carnet del partido. No podemos olvidar que Koldo fue nombrado en su día consejero de Renfe. La negra sombra perseguirá a Puente y Sánchez de por vida, observarán miradas de desprecio allá a donde vayan, sufrirán el castigo de una ciudadanía que, aunque lo piensen ellos, no es idiota. Es el precio de la indignidad que ellos atesoran.