La muerte, como la pena, es una paloma gigante, /sin alas, sin aliento, / sin aire. / La muerte, como la tumba, es una paloma gigante, /sin cielo, sin alas /y sin aire. /La muerte, como el dolor, es una paloma gigante /sin cielo, sin aliento, /sin aire. /La muerte, como la ausencia, es una paloma gigante/ sin alas, sin cielo, sin aliento, / sin aire. /La muerte, como la vida, es una paloma gigante /en las alas, en el cielo, en el aliento / y en el aire.

Hoy hablan, en estos versos de la poeta Loto PSeguín, cientos de corazones que han visto ensancharse en sus vidas la tragedia, el dolor y la ausencia. Personas cuyos ojos y bocas han sido cegados por el horror de esa maldita paloma que nos ata al suelo, sin alas, sin aliento y sin aire. La paloma de esa muerte de la que no podemos huir y en la que tampoco podemos entrar, porque la muerte es, además de esa feroz paloma capaz de robarnos el cielo, las alas y el aire, un palomar gigante cerrado a los cuatro puntos cardinales y abierto solo al cenit y el nadir que marca esa despiadada espada de sombra y pena que lo traspasa todo, que lo hiere todo, que lo extravía todo y que a todo alcanza. Porque los hombres, queramos o no, estamos atados a ellos por la omnipresente incertidumbre.

Ha sido suficiente el terrible desencuentro de dos trenes para que decenas de personas se hayan visto atrapadas por esa fúnebre paloma, y quedado sin alas, sin aliento y sin aire.

Mi más sentido pesar.