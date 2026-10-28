¿Y este quién es?

El jueves pasado me hice un poco más vieja. Y no fue por ver a un presidente del Gobierno en La Revuelta, luciendo una chapa de Perro Sanxe. Ni siquiera por verlo responder a preguntas sobre su actividad sexual. Lo que me echó años encima fue una pregunta sobre si iba a visitar a Jordi Wild. En ese momento, mi hija saltó en el sofá. “¿Va a ir a The Wild Project?”, dijo, asombradísima. Mi marido y yo nos encogimos de hombros porque todo aquello nos sonaba a lo mismo que si nos estuviesen hablando en ruso.

Mi hija sabe quién es. No lo sigue, pero lo conoce. Nos explicó que es un youtuber que tiene un pódcast en el que entrevista a gente y hace tertulias y debates. Parece que ya hemos llegado a esa edad en la que los hijos empiezan a explicarnos el mundo.

En La Revuelta, Pedro Sánchez dejó su asistencia en el aire. El viernes la confirmó (por Twitter, por cierto), como ya habían hecho Feijóo, Colau y el líder de Vox. Así que me puse a buscar información. El canal tiene más de siete millones de suscriptores y su creador ha recibido varios premios, Ondas incluido.

Pienso en ver alguna entrevista para hacerme una idea. Podría ser la de Carlos Boyero. Pero dura casi tres horas. ¡Y hay otras que se acercan a las cinco!

¿De verdad alguien se traga una entrevista de cinco horas? Lo pregunto con admiración y con una pequeña preocupación por la cena. Yo hay días en los que no consigo que nadie me escuche hasta el final de una frase.

¿No habíamos quedado en que los jóvenes tenían la atención limitada a unos minutos? ¿Que todo debía ser breve e inmediato? Llevo años sospechando que les hemos medido la atención mientras les explicábamos algo que les importaba un pimiento. Claro que tampoco sé si ven los episodios enteros. Quizá escogen fragmentos, saltan, vuelven otro día. O puede que escuchen mientras hacen otras cosas, como hemos hecho siempre con la radio…

Tendré que encontrar esas tres horas. O verlo por entregas. Boyero no se va a enterar si lo dejo a medias para tender una lavadora. Prefiero que sea así, por mi tranquilidad. No puedo dejar de imaginarme toda su mordacidad aplicada a eso de la visualización por etapas de una entrevista.

De las entrevistas políticas, en plena campaña, tampoco sé qué esperar. Parece que serán más cortas, de hasta hora y media. Y dicen que se emitirán sin cortes y que ni los entrevistados ni sus equipos de comunicación conocerán las preguntas de antemano.

También se ha anunciado que habrá dos periodistas independientes para verificar los datos. Podrán señalar tanto posibles afirmaciones falsas de los entrevistados como errores que pueda cometer el propio entrevistador. Periodistas comprobando datos, incluso los de quien los ha invitado. No puede gustarme más.

Por otra parte, quiero saber cómo entrevista Jordi Wild. Si repregunta. Si cuando un invitado se marcha por las ramas lo acompaña o le recuerda dónde estaba el tronco. Porque algunos llevan tantos años ahí arriba que ya deben de pagar comunidad. No es fácil moverlos de su sitio.

Mi sorpresa aumenta cuando leo que graba en un piso de Manresa. Madre mía, ¿cómo se organiza la seguridad de estas visitas? ¿Qué pensarán los vecinos? Me imagino el aviso en el portal: el jueves viene un candidato; procuren no dejar la bicicleta en el descansillo. Yo, si me anuncian una visita semejante, empezaría por aspirar toda la casa y limpiar a fondo el baño. Después ya veríamos lo de los escoltas. Una se enfrenta a lo desconocido con las herramientas que tiene.

Supongo que los políticos esperan acercarse a personas a las que no llegan de otra manera. Gente que apenas ve la televisión. Me parece razonable. No sé cuántos de sus espectadores pueden votar ya, pero los candidatos deben confiar en que algunos lo hagan. También me pregunto si estos espectadores van a encontrar proclamas o respuestas. Y si van a limitarse a ver al que les gusta o están dispuestos a escuchar también a otros, que es una costumbre bastante menos extendida de lo que nos convendría.

A mí me gustaría ver, al menos, tres de las cuatro entrevistas confirmadas. Tampoco voy a presumir de una curiosidad sin límites.

A ver si consigo organizarlo. Tengo curiosidad. Quiero verlo, no quiero que me lo cuenten. Si no me gusta, siempre podré decir lo mismo que Sara: sé quién es, pero no lo sigo. Ella ha llegado a esa conclusión sin necesidad de escribir una columna. Yo todavía estoy aprendiendo.