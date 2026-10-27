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El Ideal Gallego Fundado en 1917

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A urna hipnotizada

Hai declaracións políticas que, ollándoas, parecen erros de cálculo. Frases destinadas a provocar malestar entre sectores amplos da cidadanía, anuncios que semellan contradicir promesas anteriores ou medidas que, lonxe de atraer novos apoios, aparentan afastalos. Porén, cando o proceso electoral comeza a coller velocidade, convén desconfiar das interpretacións apresuradas. Na política actual, os erros son menos frecuentes do que parecen. Moitas veces son mensaxes deliberadas destinadas a producir efectos que non se atopan onde a maioría dirixe a mirada.

Desde Galiza, afeitos a ver con certa distancia crítica os movementos dos centros de poder, é moi útil mirar máis alá do titular e preguntarse quen é realmente o destinatario dunha mensaxe. Non sempre se fala para quen escoita. En ocasións, fálase para o socio futuro; noutras, para normalizar decisións que aínda non chegaron pero que precisarán dun terreo previamente preparado.

É aquí onde cobra sentido a coñecida Ventá de Overtón. O debate público non consiste só en defender determinadas propostas. Consiste tamén en facer aceptable aquilo que onte parecía impensable. O primeiro paso non é convencer. É familiarizar. Repetir unha idea, introducir un concepto, abrir unha controversia ou establecer un marco interpretativo constitúen formas de desprazar os límites do que a sociedade considera razoable. O cidadán non ten por que aceptar unha proposta no presente; abonda con que deixe de vela como algo imposible.

Nese proceso, os medios de comunicación tradicionais e as redes sociais adquiren unha relevancia extraordinaria. Uns e outras conforman un ecosistema onde a reflexión pausada perde espazo fronte ao impacto emocional. A velocidade substitúe á análise. O titular substitúe ao argumento. O slogan substitúe á explicación. E a polémica convértese no combustible permanente dunha conversa pública cada vez máis condicionada pola reacción instintiva.

O resultado adoita ser unha especie de totum revolutum informativo no que importa menos o contido das decisións que a capacidade para xerar adhesións emocionais. As persoas acaban tomando posición non tanto en función do que lles beneficia ou prexudica, senón da identidade política coa que se recoñecen. A discusión desprázase dos intereses materiais ás emocións tribais. Xa non importa tanto a consecuencia dunha medida ou o que se anuncia como quen fai o anuncio.

As teorías sociolóxicas sobre a construción social da realidade e os marcos cognitivos lembran que as persoas non reaccionan só aos feitos, senón á súa interpretación: quen domina o relato orienta percepcións e comportamentos. Así, certas mensaxes electorais non buscan votos inmediatos, senón redefinir a conversa e normalizar decisións mentres a indignación e o espectáculo capturan a atención. Nese escenario, a repetición converte o excepcional en familiar e debilita as resistencias críticas, ata facer que medidas antes rexeitadas parezan inevitables, moderadas ou beneficiosas.

O poder do marco reside en ocultar esa transformación baixo unha aparencia de normalidade democrática. A cuestión decisiva é como se crea un espazo comunicativo no que propostas contrarias aos intereses cidadáns deixan de parecelo; cando a emoción substitúe á reflexión e a identidade á análise, a urna convértese, como anuncia o titular, nunha urna hipnotizada.