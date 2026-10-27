A Coruña... no es esto

Cuando viajo y me preguntan de dónde soy, siempre contesto lo mismo: “Soy de la ciudad en la que nadie es forastero: A Coruña”. Pero ahora, me temo, habrá quien me pregunte: “Después de lo que hemos visto, ¿esa es la ciudad de la que presumes?”. Y, tras guardar silencio un instante, seguiré afirmándolo con orgullo: sí, presumo de A Coruña. De la ciudad de la tolerancia y la concordia, en la que conviven distintas sensibilidades políticas y diferentes formas de entender la vida.

Una ciudad donde la discrepancia debe tener su espacio; donde nadie está obligado a acudir a una protesta y donde cada cual es libre de hacerlo o no. Manifestarse es un derecho constitucional, y ejercerlo pacíficamente permite expresar con firmeza el desacuerdo con aquello que se considera injusto. Pero lo ocurrido el otro día nada tiene que ver con el ejercicio legítimo de ese derecho.

Los incidentes han ocasionado daños materiales que superan los 360.000 euros. Sin embargo, el coste económico no es lo único ni lo más preocupante: también está el miedo. El miedo de quienes contemplamos, asombrados, cómo un centenar de personas convertía una protesta en una auténtica batalla campal, con actuaciones que parecían coordinadas.

Y uno no puede evitar preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí. Lo sucedido nos obliga a reflexionar sobre los mensajes que, desde uno y otro lado del espectro político, se trasladan a la ciudadanía. Cuando se alimenta la confrontación y se sustituye el diálogo por el enfrentamiento, se deteriora la convivencia y se debilita la confianza en las instituciones.

Por eso, me dirijo a nuestros representantes políticos, sin distinción de siglas: condenen la violencia sin paliativos ni matices, venga de donde venga. Pero la firmeza posterior de poco sirve sin responsabilidad previa. ¿Se adoptaron todas las medidas preventivas necesarias al permitir la coincidencia de dos manifestaciones antagónicas separadas por apenas 50 metros? ¿Se valoró suficientemente el riesgo que esa proximidad podía entrañar para los ciudadanos y para las propias fuerzas de seguridad? Son preguntas que merecen una explicación.

También quiero expresar mi desacuerdo con las declaraciones de la alcaldesa de A Coruña al afirmar que Vox acudió a “provocar”, buscando una reacción violenta. Quiero dejar algo muy claro: nada tengo de coincidencia con ese partido. No comparto su programa ni necesito compartirlo para defender su derecho a exponerlo públicamente. En democracia, los partidos políticos tienen derecho a presentar sus propuestas, y los ciudadanos, la misma libertad para escucharlas, rechazarlas o manifestarse pacíficamente contra ellas.

Atribuir a un partido la intención de provocar la violencia es una afirmación grave que debería estar respaldada por hechos y pruebas, no por suposiciones. Si no compartimos las ideas de una formación política, tenemos todo el derecho a combatirlas con argumentos, a criticarlas y a pedir a los ciudadanos que no las apoyen. Pero responsabilizar de antemano a quien ejerce su derecho a expresarse de la reacción violenta de terceros supone desdibujar una frontera esencial de la democracia: cada cual debe responder por sus propios actos.

La violencia nunca puede justificarse por las ideas de quien la recibe, ni la responsabilidad de quien la ejerce puede trasladarse a quien es objeto de ella. Si de verdad creemos en la libertad, debemos defenderla también cuando se ejerce por parte de quienes piensan de manera muy distinta a nosotros.

Pero hay algo más que no quiero dejar de señalar: mi reconocimiento y defensa de los servidores públicos que, en circunstancias tan difíciles, tienen que hacer frente a la violencia para proteger a los ciudadanos y garantizar el orden. Policías y demás profesionales encargados de velar por nuestra seguridad no pueden convertirse en blanco de insultos, agresiones o descalificaciones por el mero hecho de cumplir con su trabajo. Quienes actúan dentro de la legalidad y cumplen las órdenes legítimas recibidas merecen el respeto de todos y el respaldo de las instituciones a las que sirven. Y si en el cumplimiento de su deber se hubiesen podido exceder, su identificación hará posible su responsabilidad, los encapuchados, no.

El derecho a manifestarse es incuestionable; también lo es la obligación de respetar a quienes tienen encomendada la protección de ese derecho y de la seguridad colectiva. Defender a los servidores públicos no significa justificar cualquier actuación, sino reconocer que deben poder cumplir su cometido con las garantías necesarias y sin ser víctimas de la violencia. Sin autoridad legítima no hay orden, y sin orden no puede garantizarse plenamente la libertad de todos.

No se puede defender la libertad de manifestación y justificar, al mismo tiempo, a quienes convierten una protesta en una amenaza para los demás. Tampoco se puede guardar silencio ni buscar excusas cuando la gestión pública falla. La ciudadanía necesita referentes, no excusas; diálogo, no enfrentamiento; responsabilidad, no cálculos partidistas.

Y termino como empecé: seguiré diciendo que soy de A Coruña, la ciudad en la que nadie es forastero. Porque el orgullo por mi ciudad no me obliga a cerrar los ojos ante lo que ocurre; al contrario, me exige denunciar aquello que amenaza la convivencia que siempre hemos defendido. Condenar la violencia no resta libertad. Defender la convivencia no resta democracia. Y asumir responsabilidades no debería restar votos, sino demostrar altura política. Porque querer a A Coruña también significa defender los valores que la hacen grande. Y cuando esos valores se ven amenazados, callar no es una opción.