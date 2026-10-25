El censo Ñu

Nuestro gobierno, siempre talentudo y progresista, desea culminar sus mandatos con un acto de adhesión sin precedentes en el arte de manejar a su antojo el censo electoral. Por ello, y pese a ser consciente de su exitosa gobernanza y la lealtad de los conciudadanos hacia sus políticas sociales, se ha lanzado, en un por si acaso, a fichar votantes fuera de los confines de su acción de gobierno. Quien no lo conoce, que lo compre.

Ante esa magnificiencia cabe preguntarse, ¿qué necesidad de tanto descaro? La respuesta es ardua. Aventuro yo que, quizá, ha perdido la fe en el sistema que sustenta su sistema y teme a los tejemanejes de una oposición radicalizada frente a lo radical de su populismo.

Es cierto que maneja medios privados y ha privatizado los públicos, y laminando a su vez todos los controles con los que el sistema democrático, no el suyo, se defiende de las malas praxis de los pésimos gobiernos. Pero, aun así, teme que la derecha distorsione su distorsión y pueda perder las elecciones y con ellas el poder.

En la paranoica deriva ha agotado los nichos de votantes sapiens. Y se ve abocado a explorar el metazoo y tratar con el chamán de la nación Ñu. Si consigue nacionalizarlos, gana las elecciones y los animalitos se libran del desasosiego de vadear los caudalosos Grumeti y Mara para pastar plácidos en la Casa de Campo y el Retiro y vadear luego amables Manzanares y Jaramas de camino a los nuevos pastos urbanos.