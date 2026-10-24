Violencia hubo, estaba a la izquierda

Todos pudimos ver sin filtros lo que pasó. Fue el miércoles, sobre las doce de la mañana estaba convocada la prensa en la Plaza de María Pita para una comparecencia del presidente de Vox, Santiago Abascal. Allí se reunieron un grupo de seguidores verdes que arropaban a su líder. El delegado del gobierno, al que presumiblemente le gusta asar la manteca, pensó que era buena idea permitir que, en la misma plaza, a apenas cien metros, se convocara una manifestación de ideología opuesta al partido derechista y lo que podía pasar... ¡no pasó!

Las gentes de Vox asistieron con normalidad a la intervención de Abascal y al finalizar abandonaron la plaza en orden y en paz, ni un papel en el suelo ni destrozo alguno, su misión se había cumplido y se fueron sin más. No ocurrió lo mismo con los manifestantes de enfrente. Estos continuaron en el lugar con la policía delante, en formación y atendiendo órdenes de sus superiores. Llama la atención el numeroso grupo de policías allí destacados, es como si el delegado del gobierno supiera lo que podía pasar y, aún así, no denegó autorización para celebrar esa manifestación en el mismo lugar y a la misma hora que la convocatoria de Vox. Es cierto que una manifestación no precisa autorización, tan solo una comunicación a la delegación del gobierno, pero es cierto también que esta puede no autorizar o proponer un cambio de ubicación de la manifestación que se haya comunicado con posterioridad a la primera. No se hizo.

Cuando en la plaza ya solo quedaban manifestantes del BNG, Riazor Blues, Mocedades socialistas y Galicia Nova, brazo juvenil del BNG, la policía puso límite al avance de los manifestantes y les requirió para que abandonaran el lugar. A partir de ahí, los manifestantes “pacíficos” comenzaron a lanzar piedras, sillas, bolardos, huevos y petardos que, como manifestantes pacíficos debían de llevar como juguetes para entretenerse. Entonces pudimos ver cargas policiales y también agresiones a policías por parte de los “pacíficos” manifestantes. Allí estaba la candidata del BNG a la alcaldía de La Coruña, Dios nos libre, y también el candidato de Podemos, eso sí, la primera línea eran niños de catorce, quince y dieciséis años, según la candidata del BNG, que fueron utilizados como parapetos en previsión de cargas policiales. Fueron quienes recibieron los golpes que, en uso de la fuerza legal que tiene la policía, aplicaron, porque ni la del BNG ni el de Podemos sufrieron daño alguno. Cabe preguntarse qué hacían esos niños ahí, en día lectivo y horario escolar, quien les permitió abandonar las aulas y quien los acompañaba que, según me cuentan, eran algunos de sus profesores. Portaban un trapo con una estrella roja, que no es bandera de ningún lugar más allá de la república imaginaria y virtual de los del BNG. Este trapo estrellado es lucido también en los estadios de fútbol de Riazor y Balaídos, con el permiso de los clubes que lo permiten a sabiendas de que la FIFA no permite exhibición de símbolos políticos en los campos. Los separatistas se cuelan en el fútbol para captar a jóvenes ultras con poca formación y en proceso de ideologización para los que correr delante de la policía es una experiencia con consecuencias que no tienen calculadas.

Ya por la noche personas, que no niños, convocados por la CIG quemaron la ciudad, lanzaron bengalas con armas de guerrilla urbana que habíamos visto en Bilbao, pero nunca en La Coruña. Debe de ser una táctica que los socios del BNG, los de Bildu, han enviado a nuestra tierra para sembrar “Kale Borroka”. La policía volvió a actuar, como no podía ser de otra manera, pero los destrozos se acercan al medio millón de euros que pagaremos todos nosotros por el capricho de los violentos. Nadie del BNG condenó la violencia de los manifestantes y en una pirueta mental, propia de alguien que necesita un diagnóstico, la líder del BNG, una tal Pontón, dijo que la violencia la provocaron elementos de “extrema derecha infiltrados”. Hubo fascismo en María Pita sí, curiosamente entre los autodenominados “antifascistas”. País, que diría Forjes.