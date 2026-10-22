La soledad, mala compañera

Nos demos cuenta o no lo cierto es que cada vez vivimos en una sociedad más individualista donde recala con fuerza la soledad no deseada. Se trata de una experiencia emocional que surge cuando una persona está carente de vínculos cercanos y significativos y puede pasar aunque esté acompañada. El aislamiento no voluntario puede llegar en cualquier etapa de la vida de cualquier persona. Es una sensación de aislamiento y desconexión emocional. Los expertos la califican como una lacra que afecta a una de cada cinco personas en España, según el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada. Además, se puntualiza, que incide más en las mujeres que en los hombres, y persiste en el tiempo, pues más del 13,5% la padece de manera crónica.

En el Observatorio profesional que aborda esta situación se la define como: “La experiencia personal negativa en la que un individuo tiene la necesidad de comunicarse con otros y percibe carencias en sus relaciones sociales, bien sea porque tiene menos relación de la que le gustaría o porque las relaciones que tiene no le ofrecen el apoyo emocional que desea”. Se mencionan datos personales como jubilación, problemas de movilidad o pérdida de un ser querido; entre los sociales destaca la reducción del círculo de amistades o barreras arquitectónicas, y en los emocionales inseguridad, o el miedo a ser una carga

Los datos demuestran la gran incidencia de la soledad no deseada en España, pues la padece una persona de cada cinco (20,0%). Además, tiene incidencia en el tiempo, pues dos de cada tres personas (67,7%) que sufren soledad llevan en esta situación desde hace más de dos años y un 59% desde hace más de tres. En España, la soledad crónica (personas que sufren soledad desde dos o más años) se sitúa en el 13,5% de la población.

En este sentido, de las personas que actualmente no se sienten solas, dos de cada tres (63%) se han sentido solas en algún momento de su vida. Además, siete de cada diez personas han sufrido soledad no deseada en algún momento de su vida, sea en el momento actual o en alguna etapa del pasado.

Desde siempre se ha dicho que la soledad es muy mala compañera. Que las personas no deben permanecer solas para afrontar los últimos años que les queden de vida. Pero esto es una realidad palmaria y sigue siendo una constante a la hora de enfrentarnos a los problemas que padecen los mayores, sobre todo los que viven en soledad no deseada. Se trata de una sensación que experimentan los humanos, siendo estas situaciones una triste realidad.

En este sentido, existen ciertos factores que puede conducirnos a sufrir una soledad no deseada. La cantidad y calidad de las relaciones familiares y sociales es un factor clave. Mientras cuatro de cada diez personas que sufren soledad (39,9%) consideran que la calidad de sus relaciones familiares es mala o regular, este porcentaje no supera el 15% entre las personas que no sufren soledad. La proporción de personas que no cuentan con apoyo en caso de necesitarlo es el triple entre quienes sufren soledad no deseada que entre quienes no la sufren (17,9% frente a 6,6%)

Desde siempre se ha dicho que la soledad es muy mala compañera. Que las personas no deben permanecer solas para afrontar los últimos años que les queden de vida. Pero esto que es una realidad, palmaria y total, sigue siendo una constante a la hora de enfrenarnos a los problemas que padecen los mayores, sobre todo los que viven en soledad no deseada. Se trata de una sensación que experimentan los humanos, siendo estas situaciones una triste realidad.

En las claves de actuación quedó constancia de que es necesario avanzar hacia una comunidad y una sociedad que sitúe en el centro el cuidado a las personas. Se hizo hincapié en que la soledad también se da entre la adolescencia. Que los individuos tiene la necesidad de comunicarse con otros y no percibir carencias en sus relaciones sociales. Se incidió en que es necesario el acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad.

Es necesario conocer las claves para comprender en toda su extensión y magnitud cómo se produce, de dónde surge, y cómo viven las personas que la padecen. Se trata de una actuación basada en el acompañamiento ofreciendo apoyo en situaciones de emergencia para que las personas puedan ser autónomas. Es necesario avanzar hacia una comunidad y una sociedad que sitúe en el centro el cuidado a las personas. Que los individuos tiene la necesidad de comunicarse con otros y no percibir carencias en sus relaciones sociales. De ahí que sea necesario el acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad tanto económica como relacional.

La soledad no deseada pueda presentarse en cualquier momento sin avisarnos, sin darnos cuenta, y dejando siempre claro que es una compañera mala y peligrosa en todo momento. De ahí que sea necesario el acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad tanto económica como relacional.