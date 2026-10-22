Compartir el éxito de la empresa

Conté en comentarios anteriores la historia del italiano Enzo Rossi, director de una fábrica de pasta, que en el año 2007 se asignó un sueldo de 1.000 euros al mes para experimentar en carne propia si era posible vivir con esa cantidad y comprobar así las condiciones económicas de sus empleados.

El resultado del experimento fue que solo llegó al día 20, comprobó que el dinero no era suficiente para cubrir todos los gastos básicos mensuales del coste de vida real y, tras vivir esa experiencia, decidió subir el sueldo de todos sus trabajadores. Rossi justificó después que la subida salarial era justa porque “en los últimos años la vida se encareció para los trabajadores”, que eran quienes aportaban su trabajo para los procesos productivos de la empresa.

Rescato el caso del empresario italiano al conocer que Pedro Pestana da Silva, el empresario de Vigo fundador de Marosa en 2016, tomó la decisión de repartir 4,5 millones de euros entre los 120 empleados, desde los más antiguos a los recién llegados, después de la operación de venta de la empresa a la multinacional Wolters Kluwer.

Marosa es una empresa tecnológica especializada en automatizar la facturación electrónica y otras obligaciones fiscales de empresas que operan internacionalmente y ha desarrollado su actividad gracias al trabajo de muchas personas. Compartir el resultado de la venta es una forma de reconocer esa aportación del equipo humano “que ha confiado en Marosa cuando todavía estaba todo por hacer”.

Además de la cantidad de dinero a repartir entre los empleados, Pedro Pestana puso como condición indispensable en la negociación de la venta con la multinacional holandesa el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, lo que significa premiar doblemente a todo su equipo: con una relevante suma dineraria y con la garantía de mantener sus puestos de trabajo.

El fundador de Marosa, después de reconocer el trabajo del equipo, quiere dar a conocer su decisión por si puede servir de inspiración a otros empresarios que quieran hacer partícipes a sus empleados de los resultados de la actividad de sus empresas. “Cada empresa y cada operación son distintas. Me gustaría que alguien que esté preparando la venta de su compañía conozca esta experiencia y considere si puede hacer algo parecido con su equipo”, señala.

El gesto de Pedro Pestana recuerda un viejo principio del management: el principal activo de una empresa son las personas que la hacen posible y él no solo reconoce su trabajo, también comparte con ellos una parte del valor que han contribuido a crear. Porque una empresa no se construye únicamente con capital e ideas, necesita el compromiso y el esfuerzo de quienes la sacan adelante. El fundador de Marosa muestra una forma noble de compartir el éxito y reafirma el viejo dicho “es de bien nacidos ser agradecidos”.