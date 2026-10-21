Que me sorprendan

Ya ha empezado la turné de los políticos, que estos días viajan, sonríen, se fotografían con niños, bailan, besan a sus parejas y hasta acuden a programas de televisión. O no, que las ausencias también forman parte del espectáculo.

Estamos en precampaña.

Todo se intensificará dentro de unos días. El 13 de noviembre llegará la pegada de carteles y empezará oficialmente la petición de voto, por si hasta entonces no habíamos entendido a qué venía tanto trajín. Tendremos candidatos en las farolas, en el teléfono y en la televisión.

Es posible que lleguemos a los debates televisados sin conocer a fondo las propuestas de cada candidato. Lo más probable es que nos limitemos a saber por qué, según ellos, sería una catástrofe que gobernase cualquiera de los demás. Como si conocer lo malo que es el contrario bastase para saber lo bueno que será uno.

Al final de la campaña los partidos inundarán nuestros buzones con sobres y papeletas. El compromiso con el medio ambiente llegará en papel, repetido por varias candidaturas y predestinado a terminar en el contenedor azul sin que le hayamos prestado la más mínima atención.

Aunque no lo parezca, las campañas han evolucionado mucho desde 1977. El mitin que antes buscaba unos segundos en el telediario ahora abastece de fragmentos las redes sociales. Hay vídeos verticales, subtítulos, música y memes. La cosa llega a tal punto que creo firmemente que podemos recibir una descalificación antes de que el candidato haya terminado de pronunciarla.

Bueno, vale, no, eso es imposible. Pero sí podríamos anticipar buena parte de sus intervenciones sin demasiado esfuerzo. Seamos sinceros: no es complicado saber qué van a decir, cuándo llegará el reproche, a quién culparán y en qué momento aplaudirá el auditorio. No solo reconocemos el cuento, es que nos sabemos los diálogos y hasta el final.

A mí me gustaría que alguno me sorprendiera. Me sirve cualquier idea que me haga pensar que está pasando algo distinto. Yo qué sé. Un partido que renunciase a enviarnos propaganda electoral y destinase el ahorro a un proyecto ambiental concreto, por ejemplo. Con nombre, presupuesto y justificante, que tampoco hace falta empezar esta relación confiando a ciegas. A fin de cuentas, las papeletas ya me esperan en el colegio electoral; puedo sobrevivir sin recibirlas antes por correo.

También me sorprendería que sustituyesen alguno de esos mítines con aplausos pautados por un encuentro para explicar el programa con preguntas que no conociesen de antemano. Que después de “vamos a resolver el problema de la vivienda” alguien tuviese ocasión de decir: “Muy bien, ¿cómo?”. Y que la respuesta durase lo necesario para entenderla de verdad.

O una web en la que, nada más entrar, encontrásemos una serie de vídeos cortos con medidas explicadas. Una por vídeo. Qué quieren hacer, a quién afecta, cuánto cuesta, de dónde saldrá el dinero y cuándo podremos comprobar si lo han conseguido. Con un enlace para profundizar. Algo que permitiera pasar de “me gusta cómo lo dice” a “entiendo lo que propone”.

Los programas existen, claro. Pero hay que ir a buscarlos, mientras que los insultos encuentran solos el camino hasta nuestro teléfono. Y, de allí, a nuestra alma, por desgracia.

El mundo sería mejor si una propuesta sobre dependencia llegase a nosotros con la misma insistencia que el último meme con el tropiezo verbal del adversario.

Y ya que se ponen, podrían dedicar unos vídeos al programa anterior. Esto lo cumplimos. Esto se quedó a medias. Esto no lo hicimos porque nos faltaron apoyos, calculamos mal, cambiamos de prioridad… Que un poco de honestidad, cuando hablamos de lo público, no debería hacerle mal a nadie.

Agradecería encontrar algo en esta campaña que rompiese el hastío. Alguna idea que no suene a marketing o a técnica de ventas. Porque de momento sé qué música les gusta a nuestros políticos, pero no veo que me expliquen qué piensan hacer cuando deje de sonar.