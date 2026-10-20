Diñeiro, economía e biosfera
Hai cuestións que non ocupan discurso público. Fálase de migracións, vivenda, emprego ou pensións, asuntos vitais para a vida das persoas, claro. Porén adoita quedar fóra da reflexión un dos mecanismos que condiciona todas elas: a natureza do diñeiro. E, con todo, pode que nese ámbito se atope unha das claves menos exploradas para comprender a emerxencia climática que xa estamos a afrontar sen dúbida, tanto nos territorios máis próximos como no conxunto do planeta.
Existe unha percepción segundo a cal o diñeiro sería pouco máis ca unha ferramenta neutra, unha especie de linguaxe común para facilitar intercambios. Algo semellante ao metro para medir distancias. Sen dubida, esa visión resulta insuficiente. O diñeiro é tamén unha tecnoloxía social. Unha das máis influentes que a humanidade inventou. Organiza prioridades, distribúe poder, orienta investimentos e decide, a fin, que actividades reciben impulso e cales quedan relegadas.
O problema aparece cando esa tecnoloxía incorpora no seu propio deseño unha lóxica de crecemento permanente. Como se unha economía, igual ca un organismo vivo, puidese medrar sen atopar límite. Mais a realidade física é bastante menos compracente coas teorías económicas. Os ríos teñen caudal finito, os solos rexeneración limitada, os bosques precisan décadas para madurar e os océanos non poden absorber de maneira infinita os residuos das nosas actividades.
En Galiza óllase ben esa tensión entre economía e territorio. Vémola cando se discuten novos proxectos mineiros en espazos ecoloxicamente sensibles, cando a presión sobre o litoral ameaza ecosistemas fráxiles ou cando o monte convértese nun escenario onde se enfrontan intereses económicos de curto prazo coa necesidade dunha planificación longa. Non sempre o que resulta rendible nun balance financeiro coincide co que resulta sostible para as persoas do futuro.
Prodúcese alarma, con razón, ante as vagas de calor, as secas persistentes ou os fenómenos meteorolóxicos extremos. Nunca se pregunta por que o sistema económico necesita aumentar de maneira constante o consumo de materiais e enerxía para manterse estable, coma unha bicicleta obrigada a acelerar sen descanso para non caer. A cuestión non é tratar como se fose o demo ao diñeiro, senón entender que os mapas condicionan a maneira de percorrer o territorio. O actual sistema monetario e financeiro leva décadas premiando a expansión continua, a acumulación e unha rendibilidade sempre crecente, mesmo cando os sinais ecolóxicos advirten de que nos achegamos a límites que non admiten negociación parlamentaria nin corrección contable.
Esta reflexión adoita permanecer na periferia da atención pública, talvez porque cuestiona fundamentos moi profundos ou porque a arquitectura do diñeiro, non produce titular incómodo ao seu poder. Con todo, resulta difícil imaxinar unha conversa seria sobre o futuro climático do planeta sen examinar os incentivos que orientan á economía mundial. Ao cabo, a emerxencia ecolóxica non é só unha crise das emisións, senón tamén das regras que determinan que producimos, por que o producimos e canto lle esiximos a unha biosfera que, malia toda a nosa sofisticación financeira, non acepta pagamentos en descuberto. Nesa relación entre diñeiro, economía e biosfera non só se decide o equilibrio das contas, senón tamén a habitabilidade do futuro. Á supervivencia humana.