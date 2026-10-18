Todos lo sabemos

Todos sabemos a estas alturas que el Premio Planeta es un premio con truco. El premio que no se gana, se ofrece. Estás tranquilamente en tu casa y te llama el Señor Planeta, que es ya un ente preternatural y milenario, como personaje de la riquísima mitología vasca, y te ofrece un millón de euracos por escribir un libro. ¿Cómo negarse? Bueno, conozco gente que se negó, pero esa es ya otra historia.

El Premio Planeta es de esos de mesa, mantel y plato pitiminí. Los escritores invitados llevan traje serio de vendedor de enciclopedia y las escritoras, maquillaje de fiesta, vestidos vaporosos y tacones vertiginosos para desfilar bien en la alfombra roja de las revistas de peluquería. Los llevan en un bus como a jugadores de fútbol de primera división, les dan el entremés y la copichuela, ellos leen el menú y fingen amistades peligrosas, se ponen en Instagram en grupos sonrientes y mientras sus sombras proyectadas en la pared se apuñalan como pasaba en la película de Drácula de Coppola.

Los escritores se sientan y hacen quinielas. ¿Quién será ese año el afortunado con el premio gordo? ¿Será novela negra descarnada, sangrienta y con aguas fecales aquí y allá? ¿Será novela histórica con alguna joven prometedora que lucha contra el patriarcado finisecular? ¿Será canción protesta con turra incluida? ¿Será la historia dramática de una mujer empoderada y perseguida por una terrible dictadura sanguinaria pero impulsada por el amor a su pareja y a sus hijos que la sostiene en pie a pesar de los tremendos desafíos que se le presentan? Una mujer empoderada, valiente, que se enfrenta a la tiranía. Oh, cielos. Y todo bien aderezado con cursis momentos de realismo mágico, que ni es real ni es mágico, pero que da el pego de lectura fácil. Bien de azúcar y cabello de ángel.

Cualquiera de las premisas me llevaría a una ingesta masiva de cava catalán en el caso de estar allí. Ese tipo de ceremonias en las que una editorial le roba el jugador a la otra se hace más llevadera con una copita del burbujeante líquido ambarino, no me lo niegue, amigo lector.

Isabel Allende, tan tranquila en su casa y tan empoderada, decidió un buen día que se iba a presentar a un premio literario de postín. Quizá es lo que le faltaba para culminar una carrera de éxito continuado. Enhorabuena, Isabel. Bien lo siento, porque no voy a leer el libro. Ni me gusta el realismo mágico ni me ponen demasiado los premios, a menos que me los den a mí. Pero que estas Navidades se va a vender como churros, eso lo sabemos todos.