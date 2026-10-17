43 largos días

Son los que faltan hasta ese 29 de noviembre en el que los españoles hemos de acudir a las urnas para decidir el futuro de España. Así, a ojo, no parece mucho , teniendo en cuenta que llevamos mucho tiempo esperando que llegara ese día en el que podamos aprobar o suspender al gobierno Frankenstein de Sánchez. Pero estoy convencido de que la espera se nos va a hacer eterna. La izquierda, con Sánchez a la cabeza, ha decidido incendiar las calles y, en eso, la izquierda asilvestrada es especialista. Tenemos la Puerta del Sol como la tenemos y ya no se puede ni pasear por allí, los acampados (a sus anchas) han declarado territorio comanche la plaza y solo permiten el acceso de aquellos que les aplauden.

Los estudiantes de Madrid han decidido ahora, manifestarse por la educación pública, que ni estuvo ni está en peligro y forma parte de nuestro estado de bienestar y los llamados sindicatos de clase han convocado una huelga general ¿contra la oposición? Esto es lo nunca visto pero los tres sindicatos, si así se les puede llamar, el de inquilinas, el de estudiantes y los de clase viven con dineros que, de una o de otra manera, les hacen llegar desde el gobierno y, cuando son llamados a agitar las calles allí se presentan en primer tiempo de saludo y sin preguntar. Lo del sindicato de inquilinas es curioso, se manifiestan por el desahucio de Mari Carmen, que Dios tenga en su gloria, porque es en Madrid, la pobre madre de familia que se quitó la vida en Barcelona al perder su vivienda no debía de merecer el calor de este “sindicato”. Tampoco el vecino de enfrente de Mari Carmen, que está siendo obligado a abandonar la vivienda por orden, ni más ni menos, que del ministro Oscar Puente, máximo responsable de Muface. Esto ocurre justo enfrente de la casa donde vivió Mari Carmen, pero como lo desahucia el gobierno socialista pues tampoco merece el jolgorio.

Sabemos lo bien que cabalga las contradicciones Pedro Sánchez sin que le tiemble la mano, amnistía no y después sí, Bildu no pero después sí, el Sahara español, pero después no o el sueño que no podría conciliar con Podemos en el gobierno, hasta que se encamó con ellos. Conocidas las contradicciones de Sánchez, para unos mentiras y para otros cambios de opinión, nos encontramos con sus alumnos más aventajados que viendo mentir con descaro a su jefe se apuntan, sin el más mínimo pudor, a la mentira, la falsedad y la incoherencia con total normalidad. Veamos, Zapatero se lució con aquello de que los socialistas “son aquellos que tienen muy poco y están dispuestos a dar mucho”, para después descubrirse como un gran coleccionista de joyas y hacedor de negocios millonarios que están por ser juzgados.

Después tampoco podemos olvidar a Ábalos, ministro de Sánchez y secretario de organización del PSOE, que decía ser feminista por ser socialista mientras contrataba servicios sexuales por toda España y, ya de paso, se forraba con las mascarillas. Hace unos días, un periodista nos descubrió que la pareja de la portavoz nacional socialista, es el propietario de un fondo buitre, carroñoso, que diría la ministra de la vivienda. La señora MÍnguez que solo cinco días antes del descubrimiento de los negocios de su pareja decía en el parlamento: “La vivienda es un derecho y no puede ser un negocio”. Se refería, supongo, que para los demás porque para su pareja sí es un negocio aceptable. Recuerden ustedes aquello de “haz lo que yo te diga, no lo que yo haga”.

Y así, cabalgando contradicciones, los socialistas se entregan a la calle para alborotarla y conseguir atemorizar a la población para condicionar su voto. Y puestos a embarrar, meten en campaña el tema de las pensiones con un recurso tan conocido como falso. Las pensiones no están en peligro gane quien gane las elecciones y la ley obliga a todos los gobiernos a actualizarlas conforme al IPC, nada más que añadir. Sánchez es capaz de todo por mantenerse en el poder, ley de nietos, cloacas Leire, infundir miedo y todo lo que haga falta. No quiere entender que, lo que de verdad hace falta, es desalojar al sanchismo de la Moncloa. Cuenten los días, pero el 29N todos a las urnas.