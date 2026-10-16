La bola negra

Es una película netamente física, lo que, aunado a la juventud de los actores, la envuelve en una atmósfera de arrebatadora belleza. La sola presencia de esos jóvenes cuerpos empeñados en vivir al margen de la muerte supone un hermoso canto que antes glosaron Lorca y Whitman: la febril estampa de Antonio Bargas, los jóvenes que se bañan desnudos…

El proscrito canto de la belleza masculina es un hallazgo de esta obra que explora un mundo que, a menudo, es vedado en favor del saturado comercio de cuerpos de mujer.

Allí donde juventud ordena, todo lo demás queda oscurecido, porque la divina adolescencia es siempre una decidida apuesta por esa rebeldía capaz de sobreponerse a la muerte y también a la vida, ya que en esos instantes el hombre trasciende a la vida en favor del vivir. Eran hombres, pero podían ser caballos galopando por playas, también dioses, qué más da, los mismos dones los adornan, el brillo de los ojos, la tersura de la piel, la firmeza de la carne, la elegante flexibilidad de los músculos que sustentan su sólido e invulnerable esqueleto.

Frente al estatismo de la pose en el desnudo se nos muestra al hombre en estado puro, siendo la hermosa bestia que lo anima; visión que me conmueve, porque, como he dicho, apenas se canta a la bestia en la distracción de vivir sin bocado, en el noble empeño de un galope infinito hacia el amor como pasión y la pasión como pulsión por lo humano.