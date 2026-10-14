Xosé López, un premio Diego Bernal magistral

Le conocí en sus andanzas en La Voz de Galicia, le seguí en sus avatares en la Facultad de Comunicación de Santiago –en una carrera muy paralela a la de Margarita Ledo o Paco Campos–, colaboré con él de forma breve en sus trabajos para el Consello da Cultura Galega, le comprendí humanamente en su relación entrañable con la inolvidable Mariña Folgueira, y siempre encontré al mismo ser profesional, serio, riguroso, amante del dato, y con esa retranca propia del lucense sabio.

Xosé López ha contribuido a hacer una escuela de periodistas eminentemente normales, sustancialmente deontológicos, exigentes y preparados, comprometidos con Galicia y desde Galicia, humanos discretos y universales, profesionales en una vida que se ha globalizado y mercantilizado. Pero el Marte de Morgan, así se le conoce en la profesión, está en la aldea que admira el universo, que lo estudia, lo analiza, lo procesa, para mejor contarlo, quizás con la aspiración de convertir a cada Balbino en un Merlín, porque esto si no es cosa de meigas lo es de magos.

Xosé López aporta inteligencia humana, emocional, cultura referencial a un mundo de artificios, contables en unos casos, de “foguetes de catro estralos”, de ficciones que pretenden pasar por verdad en una vida de complejidades, en la que caminar “a modiño” es una forma sensata de estar, una estrategia inteligente. Hay que aplicar toda la sabiduría que dan los estudios y la experiencia, también la tradición, el pensar el por qué de las cosas, de las necesarias y aún el de aquellas que se acumulan sin razón objetiva.

A Morgan le debemos los gallegos el reconocimiento de su mérito, de su esfuerzo personal y de la transmisión de sabiduría a las nuevas generaciones, en la redacción, en las aulas y en la convivencia cotidiana. No se le conoce, al menos en mi caso, ningún mal gesto, y en su más que aparente seriedad sabe cómo encontrar el juego totalitario del gallego sabio que hace que no sabe para hacer que los otros sepan sin parecer que está. Es como una especie de mayéutica que los hijos da Terra, Nai e Señora aplicamos con cierta eficacia, y que en la inteligencia del método busca la sonrisa cómplice y el entendimiento. Lo que importa es la eficacia en la transmisión del mensaje.

El profesor ha hecho estudios de alcance internacional, ha proyectado a sus alumnos hacia universidades exteriores, ha participado y dirigido decenas de estudios y publicaciones científicas trascendentes, y ha alcanzado la excelencia. Nunca cuenta casi nada de sí mismo, él que sabe contar como pocos. En su rastro hay algo de su paisano Cunqueiro, de Otero Pedrayo, y mucho de piñeirismo, de ese primus inter pares conciliador que tanto seguimos necesitando en este mundo polarizado. Morgan es un ser intergeneracional al que han hecho emérito en razón dicen que de la edad, pero en su trascendente intemporalidad tiene todavía mucho que enseñar.

Este Xosé López rigoroso, furibundo, tierno y sabio, este maestro periodista posiblemente algo tímido, el de las taimadas alusiones a la verdad y al rigor, está ante todo comprometido con Galicia, con el éxito de sus alumnos, con sus amigos de antaño y con el talento de las generaciones nuevas, sigue sentado detrás del escritorio con su saber discreto pero contundente. Tiene el magisterio lleno de energía y eso le imprime resortes insospechados, grandes lecciones, encendidas aportaciones a la profesión, y un rigor inquebrantable. Xosé López mira con esos ojos extremadamente vivos, un poco empañados de tinta y de horas de lectura, estudio y análisis. Hay que aprender de él. Es el secreto.

La Asociación de Periodistas de Galicia ha acertado. María Méndez, la Presidenta, puede estar satisfecha, pues ha sumado al elenco del galardón a un ser humano que es periodista pero que sobre todo es un generoso trabajador, discreto lo es en “exageración indiscreta”, que diría el inolvidable Diego Bernal fumándose un puro y abrazando al mundo con su sonrisa pícara y su inteligencia divertida.