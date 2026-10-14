Hace unas semanas fui con mi marido y mi hija a la presentación de Una honda historia de los Beatles, de Francisco Castro. Fue en una librería preciosa de Ourense. Se encargó de la introducción José Lameiras, que, además de músico y poeta, es amigo. Encima, no fue una presentación al uso, porque Francisco Castro canta y se marcó con la guitarra unos cuantos temas de los cuatro de Liverpool.

En definitiva, fue un acto redondo. Tanto que mi hija y yo nos hemos hiperfijado. Los neurodivergentes probablemente no necesiten más explicaciones. Para los neurotípicos, digamos que es algo parecido a una obsesión, aunque a mí me gusta definirlo como un estado de ánimo. Entras en un bucle (feliz) en el que quieres escucharlo todo, leerlo todo, averiguar qué pasó antes y después de cada canción. Y volver a escucharla, ahora que sabes. En casa hemos llegado a ese punto en el que poner a otro artista parece una pequeña infidelidad. Incluso a nuestro adorado Bowie, que espero que sepa disculparnos, allá donde esté. Para compensarlo, ya estamos preparando nuestros disfraces de Carnaval: seremos Ziggy Stardust, Aladdin Sane y el Duque Blanco.

Perdón, que me despisto. Dentro de la espiral de beatlemanía en la que estamos inmersas, hubo, lógicamente, un momento en el que llegamos al álbum blanco.

Yo siempre digo que nada que lleve violines puede sonar mal. Los propios Beatles me han dado bastantes motivos para sostenerlo y durante años he defendido mi teoría con la seguridad de quien no tiene ninguna intención de someterla a examen.

Hasta que llegó Revolution 9.

Llevaba tanto tiempo saltándomela que había olvidado que, entre aquella voz empeñada en repetir “number nine” y el resto del desconcierto, también había violines. Reproducidos al revés, para más inri. Ocho minutos y veintidós segundos de espanto. Lo siento: de collage sonoro. Seguro que hay quien lo flipa con el experimento, además de Yoko Ono. No es mi caso.

Tuve que desdecirme. Bueno, admitir una excepción, que es una forma menos dolorosa de reconocer que no tenías razón. Podría haber alegado que los violines al revés no cuentan, pero no se me caen los anillos por reconocer que mi sentencia no era infalible.

Es como lo de la vivienda. Después de escribir aquí sobre el derecho a un hogar, me gustaría poder recibir cualquier medida destinada a hacerlo posible con la misma confianza que me inspira (o inspiraba) un violín. Por fin se hace algo. Pero he empezado a hacer cuentas… Y me han surgido preguntas.

Hay medidas que me convencen: facilitar la rehabilitación, aumentar la vivienda pública y evitar que, pasado un tiempo, deje de estar protegida. También que la Administración responda ante determinados impagos de familias vulnerables. Si protegerlas es una responsabilidad colectiva, parece razonable que el coste no recaiga únicamente en el propietario del piso en el que viven. Claro que habrá que pagarle a tiempo.

Otras tienen más recovecos. Puede ocurrir que a un casero le compense más mantener el alquiler que bajarlo, aunque ambas opciones tengan premio fiscal. El inquilino gana estabilidad, sí. Pero los precios seguirán como están: desmadrados.

Además, hay mucha gente que se queda fuera: hogares que no consiguen una hipoteca para los precios actuales, inquilinos que no pueden aprovechar una deducción y personas cuyos ingresos superan los límites de algunas ayudas, pero no alcanzan para pagar una vivienda tal y como está el mercado. Tener un empleo y no ser considerado vulnerable no equivale a poder acceder a una casa.

Nada más lejos de mi intención que defender que lo dejemos todo como está. Basta intentar buscar vivienda para perderle el cariño a esa opción. Sigo queriendo que se regule. Pero también quiero saber qué respuesta habrá para quienes no encajan en los requisitos y si unas medidas pueden restarle eficacia a otras. Y que se corrija lo que haga falta, aunque al principio nos haya sonado estupendo.

Porque con los Beatles puedo saltarme una canción, pero quien se quede fuera de las medidas de vivienda no puede saltarse el problema. Así que conviene escuchar bien esa pista del disco. No vaya a ser que, en vez de una revolución, hagamos Revolution 9.