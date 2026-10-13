Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Pensaba que morreras

“Faláronme tan ben de ti que pensei que morreras”. Retranca e verdade incómoda. Poucas cousas resultan tan unánimes como os eloxios pronunciados arredor dun cadaleito. O pasamento adoita suavizar as discrepancias, borrar asperezas e converter en virtude o que antes era controversia. A historia está chea de figuras discutidas en vida que, unha vez desaparecidas, son elevadas á condición de consenso. Por iso convén mirar con cautela a abundancia de louvanzas que adoitan acompañar os adeuses. Non toda unanimidade é sincera. Ás veces é só o protocolo da memoria.

No caso de Xosé Manuel Beiras, porén, a impresión é distinta. A dimensión dos recoñecementos, a diversidade das voces que os expresaron e a fondura dos argumentos empregados revelan que non se estaba perante unha simple cortesía funeraria. O que aflora nestes días é a constatación dunha evidencia histórica construída ao longo de décadas. Mesmo quen discreparon profundamente das súas posicións políticas acabaron admitindo a relevancia extraordinaria dunha figura que marcou o pensamento, a cultura e a vida pública de Galiza durante máis de medio século.

Foi líder político, pero tamén moito máis ca iso. Foi un investigador que contribuíu decisivamente á comprensión da realidade económica galega, facilitando que varias xeracións interpretasen os mecanismos de dependencia e subordinación do país cunha ollada propia. Foi profesor universitario e mestre intelectual de milleiros de estudantes. Foi divulgador, tradutor, escritor e animador cultural. Foi impulsor de iniciativas que fortaleceron a autoestima e a presenza pública da lingua galega. E, segundo contan del moitos testemuños de persoas que o trataron de preto, foi tamén un home bo, xeneroso no afecto, próximo no trato e disposto sempre a compartir saberes, tempo e compromiso.

Resulta revelador que a verdadeira medida dunha persoa se manifeste con frecuencia no momento da súa ausencia. Algunhas institucións optaron por negar xestos simbólicos de respecto colectivo, como se a transcendencia dun legado puidese depender dunha decisión administrativa ou dun cálculo partidario. Fronte diso a cidadanía respondeu cunha mobilización emocional e cívica de intensidade, convertendo a cerimonia funeraria no tributo dunha dimensión colectiva e histórica, facendo evidente que os símbolos máis duradeiros nacen do recoñecemento social. Unha persoa era conducida á súa derradeira morada, pero unha figura pública transformábase en referencia compartida. A materia mortal retornaba á terra mentres a memoria adquiría unha nova forma. A cinsa deixaba de ser apenas o resto dun corpo para converterse en bandeira e patrimonio do pobo.

Agora, a mellor honra súa é manter vivo aquilo que fixo del unha figura irrepetible: a curiosidade intelectual, a vontade de facer país, a rebeldía fronte á inxustiza, a defensa da lingua e a convicción de que as nacións se constrúen desde o compromiso cívico. Hai persoas que desaparecen coa súa morte; outras entran definitivamente na historia e pasan a formar parte do patrimonio dun pobo. Xosé Manuel Beiras pertence xa a esa categoría excepcional. Faláronnos tan ben del que alguén podería pensar que morrera; mais non: mentres o seu exemplo nos interpele, Beiras seguirá vivo.