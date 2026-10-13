Pensaba que morreras
“Faláronme tan ben de ti que pensei que morreras”. Retranca e verdade incómoda. Poucas cousas resultan tan unánimes como os eloxios pronunciados arredor dun cadaleito. O pasamento adoita suavizar as discrepancias, borrar asperezas e converter en virtude o que antes era controversia. A historia está chea de figuras discutidas en vida que, unha vez desaparecidas, son elevadas á condición de consenso. Por iso convén mirar con cautela a abundancia de louvanzas que adoitan acompañar os adeuses. Non toda unanimidade é sincera. Ás veces é só o protocolo da memoria.
No caso de Xosé Manuel Beiras, porén, a impresión é distinta. A dimensión dos recoñecementos, a diversidade das voces que os expresaron e a fondura dos argumentos empregados revelan que non se estaba perante unha simple cortesía funeraria. O que aflora nestes días é a constatación dunha evidencia histórica construída ao longo de décadas. Mesmo quen discreparon profundamente das súas posicións políticas acabaron admitindo a relevancia extraordinaria dunha figura que marcou o pensamento, a cultura e a vida pública de Galiza durante máis de medio século.
Foi líder político, pero tamén moito máis ca iso. Foi un investigador que contribuíu decisivamente á comprensión da realidade económica galega, facilitando que varias xeracións interpretasen os mecanismos de dependencia e subordinación do país cunha ollada propia. Foi profesor universitario e mestre intelectual de milleiros de estudantes. Foi divulgador, tradutor, escritor e animador cultural. Foi impulsor de iniciativas que fortaleceron a autoestima e a presenza pública da lingua galega. E, segundo contan del moitos testemuños de persoas que o trataron de preto, foi tamén un home bo, xeneroso no afecto, próximo no trato e disposto sempre a compartir saberes, tempo e compromiso.
Resulta revelador que a verdadeira medida dunha persoa se manifeste con frecuencia no momento da súa ausencia. Algunhas institucións optaron por negar xestos simbólicos de respecto colectivo, como se a transcendencia dun legado puidese depender dunha decisión administrativa ou dun cálculo partidario. Fronte diso a cidadanía respondeu cunha mobilización emocional e cívica de intensidade, convertendo a cerimonia funeraria no tributo dunha dimensión colectiva e histórica, facendo evidente que os símbolos máis duradeiros nacen do recoñecemento social. Unha persoa era conducida á súa derradeira morada, pero unha figura pública transformábase en referencia compartida. A materia mortal retornaba á terra mentres a memoria adquiría unha nova forma. A cinsa deixaba de ser apenas o resto dun corpo para converterse en bandeira e patrimonio do pobo.
Agora, a mellor honra súa é manter vivo aquilo que fixo del unha figura irrepetible: a curiosidade intelectual, a vontade de facer país, a rebeldía fronte á inxustiza, a defensa da lingua e a convicción de que as nacións se constrúen desde o compromiso cívico. Hai persoas que desaparecen coa súa morte; outras entran definitivamente na historia e pasan a formar parte do patrimonio dun pobo. Xosé Manuel Beiras pertence xa a esa categoría excepcional. Faláronnos tan ben del que alguén podería pensar que morrera; mais non: mentres o seu exemplo nos interpele, Beiras seguirá vivo.