Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Gustaríalle ser e non ser

Estaba colocado ou colgado dunha nube, ao lado mesmo da sarabiada que empezaba a caer e que non parecía máis pequena que as que caeran anteriormente, na semana pasada e nas de días atrás. O home non sabe o que quere facer, está desgustado polos aconteceres e polos dicires dos seus ou dos que eran seus, segundo as circunstancias. Aínda que mora en casa grande e ten centos de asalariados pagados polo erario público, está máis só que a ovella descarreirada.

Uns din que perdeu o norte e outros atribúen o sucedido aos afáns que ten ese home de agarrar a gloria coas súas mans longas, coas súas amizades afeitas ao éxito e á arrogancia supina. Elas, as amizades, seguen o seu camiño, colocadas diante da maquinaria que move as expectativas. Seguen á espera, esperando outra mellorada.

Cómpre estudar os tempos, dicía un mercachifle, un deses truchimáns que non para de falar e que anda no medio dun elenco importante de asesores. Se puidera, trataría de mandar, dirixindo os fíos do poder todo e imprimiría, para cada unha das esquinas, unha pancarta cun texto en defensa acalorada da democracia. Moito lle gustaría ser e non ser, ao mesmo tempo, nas mesmas circunstancias e coa continuidade garantida, mentres os outros, se teñen que agardar, que agarden, que xunten as súas vontades e que se remiren nelas.

El sabe, ou pensa, que o mal todo, o mal que o rodea e que rodea aos achegados, é por culpa do mestre armeiro, é cousa dos outros, dos que están do lado contrario, sexan moitos ou sexan poucos. Todos son innecesarios e inútiles, segundo o seu dicir de egrexio aspirante a capitán de capitáns. Ao retransmitir o seu falar, correcto ou incorrecto, polas distintas televisións, radios e outros medios, puxo en evidencia a súa capacidade de resistencia para dobregarse e erguerse novamente, para defender a verdade, se é necesario, contando mentiras.

A realidade é teimuda e o home que se enfronta a ela ou que avanza con ela, con capacidade de análise e de crítica, merece o respecto dos escribidores e lectores deste xornal e de calquera outro, dos que buscan a liberdade para exercela e para que o pobo tamén sexa libre. Cando menos, como en versos da “Letanía de Galicia” de Novoneyra, “libre pra non ser” ou “libre pra fuxir”.