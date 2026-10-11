Intensitos al mando

Estamos inmersos en el mundo de lo cursi. Todo es cursi, rematadamente cursi. Cursi, afectado, exagerado y sobreactuado.

En la literatura, si eres cursi tienes medio camino recorrido. No me refiero a las novelas románticas, no. Esas tienen la obligación de serlo, con esos hombres de brazos musculados y pecho peludo, esas mujeres de belleza insondable, esos vahídos y desmayos y bailes de mirada penetrante. Me refiero a las novelas normales que abundan en las librerías. Frases grandilocuentes, expresiones intensitas, escritores que de todo hacen un poema de adolescente en puerta de baño. Todos buenos o malos.

Y si la literatura es reflejo de la sociedad que la produce, es porque la sociedad tiende a reaccionar de una forma cursi. Véanse estos días los espasmos de los jóvenes “acampados” (todos sabemos que la mayoría se va a casa de papá cuando caen cuatro gotas) a mayor gloria de la pobre Maricarmen. Veo con estupor que se ponen los intensos con guitarra a cantar canciones de la mina cuando en su vida han sufrido los embates de recibir la noticia de una explosión de grisú o el derrumbe o cualquier accidente terrible que acabó con algún familiar directo gravemente herido o muerto. De hecho, estoy bastante segura de que muchos de esos jóvenes de pronunciada conciencia social ecológica pudieron haberse manifestado contra las minas por ser contaminantes. Lo único importante es el sentimiento que toca en el momento en el que toque. Si no sigues ese sentimiento colmena, eres mala persona.

Cada desahucio es un drama, cada persona sin hogar es un desastre, todos lo sabemos. De ahí a salir a imitar un nuevo 11-9 en versión cursi y tener que darse golpes de pecho hay un mundo. Culpar a una persona que alquila un piso de “asesino” mientras el sindicato que organiza la acampada tiene intereses inmobiliarios tiene un nombre, y no es bonito.

Pero estamos en el mundo de lo cursi, de lo intenso, de los superiores morales y de los gestos grandilocuentes. Dios nos libre de los puros que presumen de pureza.