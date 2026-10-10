La izquierda asilvestrada

Jamás imaginé una izquierda española tan desordenada. Es prácticamente irreconocible porque Sánchez ha destruido principios e ideologías para sustituirlos por personalismos insaciables, básicamente ha destruido todo para crear eso que llaman “sanchismo” y que gira en torno a la personalidad cambiante de un ególatra convencido de ser el ombligo del mundo llamado a salvar a la humanidad, un disparate que exige un diagnóstico urgentemente. Se agrava el problema porque este “mesías” ha creado unos seguidores fieles y ciegos que han porfiado su vida al líder y su futuro político depende exclusivamente del éxito del “sanchismo”, y lejos de eso no tienen futuro alguno ni en la política ni en la vida civil, donde jamás han habitado ni trabajado seguramente porque ahí se valora el mérito y el curriculum.

Así las cosas, la izquierda hoy, tras cerca de nueve años en el gobierno, ha encontrado el fundamento de su campaña en el cuerpo sin vida de Mari Carmen. Tantos años en el gobierno sin hacer nada por la vivienda para acabar ahora procesionando con el cuerpo de la fallecida a hombres para alimentar un relato que no se cree nadie. Bueno, nadie tampoco, ahí están los sindicatos subvencionados forzando una huelga general ¡contra la oposición! Nunca se había visto tal cosa, pero, sin recato ni vergüenza, así lo anunció la exministra Montero que, tras el ridículo que hizo en Andalucía, ha sido designada por Sánchez como directora de la campaña del presidente. Es como si Sánchez quisiera perder, poner la cabeza de Montero como responsable, y continuar al frente del partido cuatro años en la oposición para volver a ser candidato allá por 2030.

Ojo con esto, España está endeudada hasta la médula, incluso con récord de recaudación histórico, Sánchez deja una herencia envenenada en lo económico, pero también en las relaciones internacionales, y en Ceuta, donde el próximo gobierno tendrá que tomar medidas políticamente incorrectas pero basadas en el sentido común. Se repite la historia: gobierna la izquierda, arruina las arcas del estado, llega la derecha, ordena y sanea las cuentas a costa del sacrificio de su mercado natural, recuerden a Rajoy, y ante el cabreo y la decepción de su parroquia, la izquierda vuelve al poder para empezar de nuevo a vaciar la hucha de todos criticando la austeridad de la derecha y dilapidando el dinero de todos con inversiones inverosímiles y, muchas veces, incontrolables. Hará falta inteligencia emocional en la derecha para no repetir errores ni caer en las trampas que la izquierda domina. No valen disculpas, el nuevo gobierno si es de derechas, tendrá que derogar leyes e implementar políticas valientes que marquen la diferencia, no como hizo Rajoy que no tocó ni una sola de las leyes que heredó de Zapatero, y por culpa de las cuales España está hoy dividida y polarizada.

Apenas 50 días separan a España de un futuro distinto, en el mejor de los casos, o de profundizar en nuestra ruina, porque un Sánchez con cuatro años más habitando en la Moncloa podría llegar a límites inimaginables e indeseables para llegar a proclamarse Caudillo de las Españas y de los pueblos, y suprimir las elecciones por innecesarias, él piensa que el pueblo le ama y con eso es suficiente. No se rían, Chávez empezó así y miren… En fin, veremos una campaña dura y hasta cruel por momentos, esa tensión que dice la izquierda que necesita se traducirá en algunos episodios violentos en los que la derecha no debe caer, como tampoco debe cometer errores no forzados como los que ha cometido en el pasado.

Estén atentos, vigilantes y centrados, preparados, eso sí, para ver los conejos que saca el tramposo Sánchez de su chistera porque, no lo duden, este morirá matando, ocultando a su mujer, a su hermano, a Cerdán, a Ábalos, a Koldo y hasta a Ceuta, pero esto no se lo vamos a permitir. La izquierda asilvestrada es peligrosa.