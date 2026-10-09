Lo terrible y los terribles

Lo peor siempre está por llegar y, siendo así, se puede afirmar que lo terrible es siempre una novedad que se diluye en una serie de terribles novedades que se van solapando a la espera de ese terrible que está siempre por venir. Porque a lo terrible solo lo conjura ese suceso aún más terrible que todos auguran y esperan con la desazón con que se espera una novedad por terrible que sea.

Este gobierno es terrible, es cierto, y eso no es una novedad, pero como si lo fuese augura y así lo creemos que lo sucederá otro aún más terrible, y eso tampoco es una novedad, y en esas estamos, esperando un gobierno que no sea terrible, algo que tampoco es una novedad, pero qué importa si sabemos que lo terrible en esta tarea está por llegar.

Esta deriva no siempre fue así, hubo un tiempo en el que creímos que vendrían buenos gobiernos como glosaba E. Cardenal. Y esa ilusión también era terrible y tampoco era una novedad porque al final eran solo, y lo sabíamos, espejismos de terribles sucediendo a terribles. Queríamos, ansiábamos, que los bondadosos gobiernos rigieran nuestra maldad. Una malvada ingenuidad, pero era hermoso pensar así porque cuando menos añorábamos la bondad, la honradez y de algún modo ese deseo nos hacía buenos y eso sí era una novedad.

Pero ahora no soñamos, descreemos de los gobiernos, los tildamos de terribles y, aun así, no dudamos en posicionarnos y elegir entre ellos la más cabal y terrible expresión de nuestro odio.