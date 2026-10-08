La semana pasada dejé esta columna casi en blanco. Solo tenía tres textos: el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 47 de la Constitución, en el que me hubiese gustado subrayar eso de la “vivienda digna y adecuada” y el mandato de regular la utilización del suelo “de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. El resto, espacio en blanco. Porque poco más hay que decir.

Sin embargo, la realidad dice otra cosa.

Casi todos sabemos lo que es buscar una casa. Abres un anuncio con una pequeña esperanza y te encuentras precios desorbitados, viviendas inhabitables que cuestan una fortuna o fotos editadas con inteligencia artificial que rozan la frontera entre gancho y engaño manifiesto.

Puedes bajar tus expectativas. Preguntarte a qué puedes renunciar. Pero descubres que lo que pides tampoco es tan extraordinario. Un ascensor en el siglo XXI no suena a lujo inasequible. Habitaciones en las que se pueda vivir, un lugar donde trabajar y espacio para la familia conforman un hogar, no un palacio.

Las renuncias no terminan en los metros cuadrados o el número de habitaciones. Cuando no encuentras una casa que puedas pagar, acabas aplazando también la vida que querías hacer en ella.

Les pasa a quienes siguen durmiendo en el dormitorio de su adolescencia. A los que comparten cocina con desconocidos cuando ya querrían decidir con quién compartir la vida. A todos los que pagan una renta que les permitiría afrontar una hipoteca, pero les impide ahorrar para la entrada.

No hablo solo de jóvenes o personas vulnerables. Incluyo a parejas con dos sueldos. A familias que no se consideran pobres y empiezan a tener miedo de serlo.

Según Fotocasa e InfoJobs, alquilar un piso de 80 metros consumía en 2025 la mitad del salario bruto medio. De la otra mitad todavía hay que descontar impuestos, pagar la luz, comer, llevar a los hijos al colegio…

¿Y todavía se supone que debemos ahorrar para el futuro?

Yo no tengo la solución. No sé cuántas viviendas hay que construir, cómo recuperar las que están vacías ni qué combinación de normas permitirá que alquilar deje de ser una incertidumbre y comprar, un lujo. No tengo un plan escondido detrás de esta columna.

Lo único que tengo es una petición: que se busque. Que quienes tienen la responsabilidad, los conocimientos y los recursos se sienten a trabajar hasta encontrar respuestas que se puedan llevar a la práctica.

Hay un acuerdo social desde el que empezar. Una encuesta publicada estos días señala que el 56,5% de los votantes del PP y el 55,2% de los de Vox apoyan limitar los precios, aunque disminuya la rentabilidad del casero. La necesidad de vivienda atraviesa las siglas. El alquiler no pregunta a quién votaste.

La gente que estos días está en la calle reclama respuestas a un problema que condiciona su vida. Yo también pido que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos asuman su parte. Que expliquen qué han conseguido y respondan por lo que incumplan. Que midamos su gestión por las personas que pueden acceder a un hogar y conservarlo. Que se pueda corregir lo que falle sin empezar de cero en cada legislatura.

Porque aquí no hemos llegado de repente. Según una estimación para 2023 del Banco de España, España tiene un parque de alquiler social que ronda el 1% del total de viviendas, frente al 7% de promedio europeo. Y también tiene muchas casas esperando. El censo de 2021 contabilizó 3,8 millones de viviendas vacías en España; 506.370 en Galicia. En A Coruña ciudad, el 14,7% del parque.

Quizá haya que empezar por proteger a los más vulnerables, porque la humanidad se demuestra en cómo cuidamos de quienes no pueden más. Pero hay que seguir: sacar más vivienda pública al mercado, aliviar impuestos a la vivienda habitual y exigir más a quienes acumulan pisos para obtener rentas, explotan alquileres turísticos o hacen de la compra y venta de pisos un negocio. Habrá que incentivar la rehabilitación y estudiar cómo dar estabilidad a los contratos y compensar a los propietarios que alquilen a precios asequibles.

No tengo una receta mágica. Pero no debería hacer falta tenerla para pedir que se cumpla un derecho. Para reclamar que una nómina permita vivir, que una familia pueda quedarse, que buscar casa no desgaste la esperanza.

El espacio en blanco de mi columna de la semana pasada sigue ahí. En las calles, ese vacío tiene voz. Porque a veces hay que gritar que ya basta.