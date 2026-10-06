Aneis do tempo
Vimos de celebrar o Día das Persoas Maiores. Como acontece con varias efemérides, a celebración serviu para poñer o foco nun colectivo cada vez máis numeroso. Mais tamén para lembrar unha realidade que adoita agocharse tras as estatísticas: as persoas maiores non son un grupo uniforme.
Galiza coñece ben este fenómeno. É unha das sociedades máis envellecidas de Europa e, ao mesmo tempo, un territorio onde a lonxevidade convive con realidades sociais, económicas e xeográficas moi diferentes. As necesidades dunha persoa de 67 anos que continúa participando activamente na vida comunitaria teñen pouco que ver coas dunha persoa de 95 que precisa axuda para desenvolver tarefas cotiás. Porén, ambas adoitan quedar incluídas baixo a mesma etiqueta.
Trátase ao colectivo dos maiores como igual. Mais entre quen acaba de cumprir 65 anos e quen se achega aos cen esténdense máis de tres décadas de experiencias, capacidades ou necesidades. Como nos aneis dunha árbore, o tempo deixa marcas diferentes en cada etapa da vida. Ningún anel é idéntico ao anterior; cada un conserva a memoria das circunstancias que o formaron.
Durante moito tempo, os gobernos e a sociedade asociaron esta etapa vital coa dependencia, a inactividade ou a retirada da vida pública. Hoxe esa visión resulta claramente insuficiente. Moitas persoas que acceden á xubilación manteñen unha intensa actividade social, cultural ou asociativa; practican deporte, viaxan, empregan ferramentas dixitais e continúan desenvolvendo proxectos persoais. Ao mesmo tempo, existen outras persoas que afrontan situacións de soidade, enfermidade ou dependencia que requiren acompañamento e recursos especializados.
Por iso, o gran desafío das políticas públicas non consiste só en responder ao aumento da esperanza de vida, senón en comprender a diversidade que existe dentro dela. A atención sanitaria, os servizos sociais, a prevención da dependencia, a accesibilidade dos espazos públicos, o transporte, a vivenda adaptada, a inclusión dixital, as ofertas de lecer ou a loita contra a soidade non desexada requiren respostas diferenciadas segundo as circunstancias de cada etapa.
Tamén é necesario prestar atención ás desigualdades económicas e territoriais. Non é o mesmo envellecer nunha cidade con oferta de servizos que facelo no medio rural. Tampouco é igual contar cunha vivenda propia que afrontar os últimos anos da vida baixo a presión dun alugueiro. As políticas de benestar deben ser capaces de recoñecer estas diferenzas e actuar en consecuencia.
Pero as persoas maiores non son só destinatarias de apoio. Constitúen tamén unha das maiores reservas de experiencia, coñecemento e compromiso cívico das que dispón a sociedade. O seu papel no coidado familiar, no asociacionismo, no voluntariado, na transmisión da memoria colectiva e na creación de redes de solidariedade continúa sendo fundamental. En moitos casos, son elas quen sosteñen silenciosamente, sen recoñecemento, parte da cohesión social das comunidades.
A mellor honra ás persoas maiores non é unha efémera celebración puntual, senón a capacidade de mirar máis alá das etiquetas. Porque detrás da palabra “maiores” non existe unha única realidade, senón moitos aneis diferentes. E comprender esa diversidade é o primeiro paso para construír unha sociedade máis xusta, máis inclusiva e mellor preparada para o seu propio futuro.