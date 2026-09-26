La izquierda a la desesperada

El gobierno de Sánchez hace aguas por todos los sitios. Ministras que sabiendo que se quedan en la calle ya anuncian que “no quieren seguir”, como si de ellas dependiera. Una busca un sueldazo en la OIT, Yolanda, otra dice que ya cumplió la tal Sira, otros buscan salidas en forma de puerta giratoria que les permita mantener su alto nivel de vida actual, lo van a tener complicado porque fuera de la política no han hecho nada jamás.

Esto a nivel individual, como colectivo, todos saben que el actual gobierno tiene los días contados y solo intentan agotar la legislatura contra viento y marea y, ya de paso, contra los intereses del pueblo español. Sumar, un zombi político, pretende distanciarse de los socialistas generando tensiones y polémicas que pudieran hacerles captar el voto más asilvestrado, marcan distancias, pero en su justa medida, en ningún caso ponen en peligro la presidencia de Sánchez porque les va el sueldo y el coche oficial en ello y renunciar a eso no les resulta rentable. A partir de aquí, la izquierda se refugia tras las pancartas de cualquier asunto que les de visibilidad a costa de lo que sea.

En este caso se les fue la mano. Han utilizado la imagen de una mujer mayor, Mari Carmen, quien, curiosamente, culpó a Pedro Sánchez de su situación. Esta señora fue obligada a abandonar su domicilio por orden judicial, afortunadamente para ella, no se trata de una persona vulnerable, fue funcionaria durante cuarenta años y en la actualidad percibe una pensión de 1.420 euros. El piso donde vivía, en pleno centro de Madrid, lo disfrutó su familia durante setenta años con una renta actual de doscientos y pico euros mas otro tanto de gastos de comunidad. Lo alquiló el padre, se subrogó la madre y ella solo tenía derecho a permanecer en el piso dos años. Esto significa que en 2007 Mari Carmen perdía todo derecho a continuar. El entonces propietario tuvo la generosidad de mantenerla en las mismas condiciones once años más, no vi entonces ninguna manifestación para aplaudir a tan generoso casero. Viendo que aquello no tenía fin, decidió vender su propiedad a bajo precio a una inmobiliaria de Madrid, no a un fondo buitre, como está acreditado. El nuevo propietario sí decidió iniciar acciones legales para recuperar su pleno derecho sobre el inmueble adquirido. Está en su derecho. A Mari Carmen la comunidad de Madrid y el ayuntamiento, le ofrecieron residencias públicas para darle una alternativa habitacional, pero ella las rechazó. Lógicamente prefería vivir en el centro de Madrid con una renta ridícula hasta el fin de sus días.

La ley que genera el derecho del propietario fue una ley socialista, solo los contratos anteriores a la ley Boyer, permanecieron vigentes y a los inquilinos se les dio la posibilidad de acordar una nueva renta con el propietario o continuar 30 años más, en algunos casos, locales comerciales, hasta la jubilación del inquilino. La mayoría prefirió mantener la renta antigua pensando que treinta años no acabarían nunca. Ahora la izquierda hace bandera de Mari Carmen y Ana Belén, Bardem y otros de los de la ceja ponen el grito en el cielo exigiendo al propietario que mantenga a Mari Carmen de por vida y al margen del derecho y de la ley a su costa. No meten la mano en el bolsillo para ayudarla ni de broma, son millonarios todos ellos, pero su solidaridad llega hasta la pancarta, no hasta su bolsillo. Reconozco que no lo vi venir, la izquierda champagne defendiendo una ley franquista frente a la nueva ley socialista que facilitó el lanzamiento de la inquilina.

La protesta no sé muy bien contra quien va, si contra el gobierno que en ocho años no ha tocado la ley, si contra el estado que es el que debía articular normas para ayudar a personas vulnerables, que no es el caso, no, van contra el propietario a quien le exigen que, a su cargo, mantenga a Mari Carmen viviendo en el Retiro.

La izquierda está asilvestrada, desnortada y piden que se expropie la vivienda al propietario para dársela a Mari Carmen. ¿Van a expropiar todas las viviendas en similar situación? Es una locura, la izquierda está perdida, desesperada.