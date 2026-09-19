Ley de nietos, raro, raro, raro

Imagino al desaparecido “Papuchi”, padre del gran Julio Iglesias, leyendo hoy en un periódico la noticia del lío montado en España con la ley de nietos. En este país donde pasa de todo y todo acaba siendo normalizado sin rechistar, nos encontramos con una novedad que sorprende. El gobierno ha decidido regalar pasaportes a todo quisque incluyendo el derecho a voto. Visten el asunto como “justicia democrática” pues entienden que todos los descendientes de exiliados de la guerra civil deben tener nuestra nacionalidad y poder ejercer el derecho al voto. Por lo “bajini” el gobierno ya ha colado a 400.000 que han obtenido la nacionalidad en los últimos meses con la simple declaración de que sus tatarabuelos eran españoles y que, dicen, fueron perseguidos tras la contienda española de 1936.

Vamos por partes. Entendería perfectamente que personas que de verdad se exiliaron por motivos políticos en aquella época, solicitaran su derecho a la nacionalidad perdida a la sombra de aquellos acontecimientos, incluso sus hijos si tuvieran voluntad de retornar. Claro, 86 años después del final de la guerra quedarán pocos o ninguno y 51 años después del nacimiento de nuestra democracia hijos, nietos o tataranietos de aquellos se acuerdan de que quieren ser españoles con derecho a voto, pero, eso sí, sin vivir aquí, sin contribuir aquí y sin haber pisado nuestro país en todo este tiempo y, por supuesto, manteniendo su derecho a voto también en el país en el que viven y del que no se piensan ir.

Ya hay lugares en España en donde son más los no residentes en nuestro territorio que los vecinos del lugar, o lo que es lo mismo, gente que ni vive ni conoce el pueblo, van a ser decisivos a la hora de elegir alcaldes o diputados por la circunscripción que les corresponda. Y ¿qué circunscripción les corresponde? Pues la que digan ellos o los consulados en donde ejerzan su supuesto derecho al sufragio. Una auténtica barbaridad porque en según qué circunscripciones implementar unos miles de votos pueden y de hecho así será, influir en el reparto de escaños que correspondan a esa provincia. Sin ir más lejos, si deciden votar por una provincia como Teruel, dos mil votos cambian sustancialmente el reparto de escaños. Como no tienen que justificar arraigo, pues adelante.

Los consulados juegan un papel importantísimo en esta cuestión y resulta, ¡oh casualidad!, la mayor parte de los cónsules han sido sustituidos y el gobierno de Sánchez ha nombrado a cónsules de “su confianza”. El propio Borrel, socialista y “sanchista”, con un lenguaje edulcorado, ha dicho que esto es una barbaridad y que no es verdad que esto ocurra en otros países, en Alemania no por ejemplo y en otros los no residentes eligen unos diputados, pocos, que les den voz en las cortes.

Curiosamente, las prisas le han entrado al gobierno cuando estamos a unos meses de unas elecciones que pintan mal para el gobierno y al que, por lo tanto, le puede interesar alterar el censo de esta manera, contando con que los nuevos votantes voten izquierda, puedan condicionar el resultado electoral. Un pucherazo en toda regla. Me da igual a quién quieran votar, izquierda o derecha, es una barbaridad se mire por donde se mire, pero todo indica que Sánchez está dispuesto a todo con tal de darse una oportunidad.

Hay que tener cuidado porque, a este paso, los invasores de Ceuta, que ya están viviendo en España, pueden ser también nacionalizados, al fin y al cabo, estos, por lo menos ya viven aquí y, además, reciben a los ministros de Sánchez entre vítores y gritos de apoyo al presidente, mientras los españoles de Ceuta, abuchean a los miembros del gobierno por el abandono que sufren. Sánchez juega con fuego y la polarización que alimenta busca el enfrentamiento entre españoles que ha dado tan malos resultados en nuestra historia reciente. De un presidente sin honor, sin principios y sin más interés que el suyo personal por continuar en la Moncloa se puede esperar cualquier cosa. Esta ley huele raro, raro, raro…