Mártires de la civilización

Han pasado 25 años ya pero las imágenes siguen clavadas en nuestro cerebro. Los aviones. Las Torres Gemelas. El cataclismo. El derrumbe. Todo en vivo y en directo. La crueldad del diseño de los ataques aún sorprende por su eficacia. EL terrorismo busca crear terror con fines políticos, y sorprendentemente, funciona.

Cientos de folios volando. Personas tirándose desde lo más alto de los edificios. Bomberos viéndolos caer, incapaces de reaccionar. Más de 3.000 muertos, muchos de ellos fallecidos años después del atentado por respirar todo el polvo tóxico que se generó tras la caída. La mayoría obreros, trabajadores, camareros, oficinistas, secretarias, gente normal y corriente como usted o como yo, que acabó hecha pedazos. Muchos vídeos no se han podido ver hasta ahora, vídeos crudos que muestran trozos de seres humanos despedazados, sangre con cemento, pies, brazos. Fue una carnicería, la carnicería que cambió el mundo tal y como lo conocemos.

Al Qaeda, dirigida por Osama bin Laden fue la organización terrorista causante de los atentados. Los conspiracionistas, por supuesto, le echan la culpa a Israel. Como si fueran unos genios del mal, los judíos convencieron a diecinueve musulmanes radicales de que se inmolaran en el nombre de Alá. Eso es tener poder y lo demás son cuentos. Hay conspiracionistas que dicen que los aviones no existen, son hologramas creados por USA, como si fuera una película de Marvel con croma. Todo para evitar que la culpa recaiga sobre los diecinueve asesinos que llevaron a cabo el plan, quince de ellos de Arabia Saudita, dos de Emiratos, uno de Egipto y un libanés. Todos con estudios y de familias con dinero. Muchos cómplices a lo largo del planeta, una organización férrea y un cerebro que está detenido en Guantánamo, Khalid Sheikh Mohammed, un ingeniero que estudió en Carolina del Norte. Está claro que ese tipo de fanatismo puede convivir con estudios superiores y pasar desapercibido en el mundo occidental. Ese es el gran peligro que suponen: cualquier cosa es un arma para demostrar su odio. Un coche, un avión, un cuchillo de cocina… ya no hacen falta bombas o armas de fuego para ganarse un sitio en el paraíso de las huríes. Con la dificultad de hacerse con explosivos o materiales para fabricarlos, ahora llega con estrellar un coche contra un mercadillo navideño, incendiar una catedral o apuñalar niños en un parque.

El atentado del 11 de septiembre alegró a muchos. Mucha gente lo celebró. Aún recuerdo a una compañera de trabajo, devota cristiana, decir que los Estados Unidos se lo merecían. Quizá son los mismos que pensaron que los chicos del Bataclan también se lo merecían, que los de la revista Charlie Hebdo se lo merecían por dibujar caricaturas o que el profesor francés decapitado por hablar de las caricaturas en clase. Hay una extraña tendencia de los occidentales a sentirse culpables por existir y a pensar que merecen ser masacrados por cualquier ideología con creencias del siglo I y a aceptar como corderos degollados que pongan bombas en trenes, te corten el cuello por infiel o cualquier barbaridad estúpida. El 11 de septiembre pudo ser una lección para el mundo, pero visto lo visto, nadie aprendió demasiado de todas esas muertes. Fueron mártires del mundo civilizado. Lo peor es que habrá más.