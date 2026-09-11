En el «insectario» de periodistas díscolos que confeccionó Interior para trabajos de campo y consumo interno, se resume la ingenuidad de la maldad de un gobierno incapaz de administrar sus miserias. Se podría pensar que no saben contar y menos aún escuchar, porque de todos es sabido, con solo leer los medios donde escriben y escuchar las tertulias donde participan, la disposición intelectual de cada uno de sus componentes, por esa razón, ¿a qué vienen esas infames fichas parapoliciales?

Sí, desde la inocencia democrática, se podría ver como una ingenuidad dentro de la maldad, pero no es eso, se trata de hacerles saber que los vigilan, que saben lo que dicen sobre sus manejos en la acción de gobierno. Porque ese es el bien a proteger con ficheros de esta bastarda naturaleza.

Lo esperpéntico del caso es que la Moncloa le resta importancia, tachándolo de documento de trabajo, recalcando su carácter secreto y afirmando que no distorsiona para nada el marco de la libertad de expresión. Pero no explica la utilidad de elaborar un censo de esa naturaleza, en el que han trabajado funcionarios de interior desatendiendo tareas de más importancia entre aquellas para las que la ciudadanía les paga. Y en esa conformidad se explicita la naturaleza de este gobierno que confunde legalidad con apetencia.

Fichar a quienes discrepan, y lo saben, es práctica habitual de los gobiernos autoritarios en la tarea de sofocar las voces discrepantes.