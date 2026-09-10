Pequeñas y jugosas

La semana pasada estaba echándole un ojo a Instagram cuando vi un anuncio de una camiseta para niñas de entre 3 y 5 años. Era verde, de tirantes, con un volante en un lateral… En el centro aparecía un dibujo de un kiwi. Sobre él, a la altura del pecho, dos palabras: Small ones. Subrayadas ambas, para más inri. Debajo del kiwi, el resto de la frase: are more juicy. Traducido, todo junto: Las pequeñas son más jugosas.

Yo no sabía que Outspan, una marca sudafricana de naranjas, había utilizado décadas atrás exactamente el mismo eslogan para promocionarse. Eso lo busqué después. La empresa llegó incluso a fabricar en los años setenta unos minicoches con forma de naranja para sus campañas publicitarias en Europa. Todo bastante cuqui.

Pero, claro, es que hablaba de naranjas. Y que las naranjas pequeñas sean más jugosas describe una cualidad del producto.

La frase, sobre una niña de tres años, habla de otra cosa.

O, por lo menos, nosotros entendemos otra cosa.

Eso es lo curioso. La frase no ha cambiado. Tampoco sus letras. Ni siquiera el idioma. Se puede imprimir exactamente igual sobre una bolsa de supermercado o sobre una camiseta infantil. Y solo con eso es suficiente para que deje de ser un anuncio de fruta y empiece a producir escalofríos.

La camiseta fue retirada el mismo día en que surgió la polémica. Probablemente quien la diseñó estaba pensando en fruta. De hecho, puso un kiwi, que es una pista bastante sólida. Así que no me imagino una reunión de creativos perversos preguntándose cómo sexualizar a una niña de infantil.

El problema me parece otro. Y es terrible, porque funciona sin que nadie tenga que proponérselo.

Se llama semiótica. Es la disciplina que estudia los signos y la manera en que producimos significado con ellos. Saussure explicó, hablando del lenguaje, que un signo tiene un significante (lo que percibimos) y un significado (el concepto que asociamos a él).

Simplificando mucho, una palabra no lleva su significado pegado con Loctite.

“Jugoso” junto a un chuletón produce apetito.

En la portada de una revista del corazón, promete un cotilleo con sustancia.

Sobre el pecho de una niña, produce incomodidad.

Y no es algo que ocurra solo con las palabras. Por ejemplo, un trozo de tela blanca puede ser una sábana, una bandera de rendición o un vestido de novia.

Vivimos descifrando cosas. Lo hacemos tan deprisa que ni siquiera nos damos cuenta.

Quizá por eso las explicaciones basadas exclusivamente en la intención suelen quedarse cortas.

Claro que no querías decir eso. Perfecto.

Pero fue lo que muchos interpretamos.

Porque la intención pertenece al que emite el mensaje. El significado, en cambio, depende, en parte, de todo lo que el receptor ha visto, oído y aprendido antes.

Roland Barthes dedicó buena parte de su trabajo a explicar la capacidad de una sociedad para cargar las cosas de significados culturales que terminan pareciéndonos naturales.

Una falda, por ejemplo, no es femenina por decisión de la naturaleza. Ni el color rosa. Un tacón no contiene feminidad en la suela. Ni una corbata viene de fábrica con autoridad.

Somos nosotros los que vamos pegando significados a las cosas.

Y al cuerpo femenino le hemos pegado demasiados.

Gloria Steinem, matriarca de las periodistas feministas, trabajó durante décadas para desmontar algunos de esos significados que parecían naturales.

Que una mujer debía ser bonita antes que competente. Que su cuerpo podía juzgarse públicamente. Que determinados trabajos eran femeninos y otros masculinos.

En 1992 impulsó el Take Our Daughters to Work Day: llevar a las niñas a los lugares de trabajo para recordarles que, por mucho que la sociedad insistiese en que debían ser dulces y bonitas, ser inteligentes era motivo de orgullo.

Se atrevió a decirles que sus ideas merecían ser escuchadas.

Murió el 2 de septiembre. Al día siguiente, empezamos a discutir sobre una camiseta para niñas que decía que las pequeñas son más jugosas.

La casualidad posee a veces un sentido del humor bastante cruel.