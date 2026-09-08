Relato estatístico
Os datos demográficos pintan un cadro que, illadamente, semella preocupante. As proxeccións do Instituto de Estatística indican que nas próximas décadas, no ámbito territorial español, verá reducirse a poboación en idade laboral mentres aumentará notablemente o número de persoas maiores. A tendencia é clara: menos persoas potencialmente activas e máis en idade de xubilación.
Esta realidade é moi relevante para Galiza, onde o avellentamento da poboación leva anos manifestándose con maior intensidade que a media estatal. O descenso da natalidade, a emigración de parte da mocidade e o aumento da esperanza de vida apuntan na mesma dirección: unha estrutura demográfica cada vez máis envellecida e unha menor presenza relativa da xente nova.
Porén, o erro é interpretar este relato estatístico como unha fotografía fixa do futuro. As cifras describen tendencias, pero non explican por si soas o contexto económico, tecnolóxico e laboral en que se desenvolverán. E aí aparecen factores que adoitan quedar fóra do foco público.
No próximo cuarto de século a transformación tecnolóxica será extraordinaria. A intelixencia artificial, a automatización avanzada, a robotización dos procesos produtivos e a substitución de tarefas cognitivas por sistemas dixitais modificarán radicalmente o mundo do traballo. Esta dinámica tecnolóxica non vai crear emprego no mesmo ritmo e volume que destrúe ocupacións tradicionais. Todo o contrario, existen motivos fundados para calcular que unha parte importante dos traballos actuais desaparecerán ou verán reducida drasticamente a súa necesidade de emprego humano.
Por iso convén recibir con prudencia determinados discursos que parten dun diagnóstico demográfico correcto para promover conclusións políticas discutibles. O feito de que exista unha tendencia cara a unha menor poboación en idade laboral non implica automaticamente a necesidade de recortar dereitos sociais ou endurecer as condicións de acceso ás pensións públicas.
O que verdadeiramente sinalan estas proxeccións é a necesidade de aproveitar mellor o potencial humano agora discriminado. As políticas non deben centrarse en prolongar carreiras laborais ou reducir prestacións, senón en facilitar o acceso ao emprego de colectivos que seguen atopando barreiras. Entre eles están as persoas con discapacidade, as desempregadas de longa duración, as traballadoras de máis idade afectadas pola discriminación por razón da idade, moitas mulleres en situación de vulnerabilidade social, parte da mocidade con dificultades de inserción laboral e tamén as persoas migrantes que poden contribuír ao desenvolvemento económico e social.
O necesario é conciliar dúas realidades: unha evolución demográfica desfavorable e unha revolución tecnolóxica que reducirá a necesidade de emprego en numerosos sectores. Ante ese escenario, as políticas de futuro deben orientarse á creación de oportunidades, á formación permanente, á redistribución do traballo dispoñible e á protección dos dereitos laborais acadados.
Se algo ensina o relato estatístico é que os números describen tendencias, pero non determinan o destino. O risco xorde cando eses datos son empregados para xustificar novas perdas de dereitos. Esa pode ser unha tentación recorrente de gobernos condicionados polos intereses das grandes corporacións económicas e financeiras internacionais. O reto democraticamente responsable consiste en evitar que a estatística se converta nunha coartada para a regresión social.