¿Por qué nos llamáis fachas?

¿Por qué se nos tacha de «fachas» a quienes pretendemos asistir a las concentraciones convocadas en España y Europa en defensa del pueblo de Ceuta, de nuestros ciudadanos y, en definitiva, de nuestro país? ¿Somos fachas por exigir respuestas? ¿Lo somos por reclamar que el Gobierno actúe?

El propio presidente del Gobierno calificó lo ocurrido de «penetración intolerable en territorio español». Sin embargo, después asistimos a una sucesión de contradicciones difíciles de comprender: la ministra de Defensa dice que informó, el ministro del Interior sostiene otra versión y un general afirma algo distinto. Mientras tanto, los ciudadanos contemplamos atónitos cómo quienes deberían ofrecer certezas parecen incapaces de ponerse de acuerdo. Cuando una ministra comparece ante la opinión pública para asegurar que, prácticamente, todo está bien, al mismo tiempo que se pide a los médicos que no hagan declaraciones, uno tiene derecho a preguntarse: ¿qué está pasando realmente?

Los que algunos calificáis de «fachas» no pedimos una guerra. Lo que propongo son acciones: medidas políticas, diplomáticas y económicas que presionen a Marruecos utilizando las herramientas legítimas del Estado. España cuenta con instrumentos comerciales y con una posición estratégica dentro de la Unión Europea para exigirle que asuma su responsabilidad ante un problema que no solo nos afecta a nosotros, sino a una frontera exterior del continente. Hay que acercarse más a Europa, exigirle compromisos firmes y poner sobre la mesa una realidad incontestable: si Bruselas no interviene y no entiende que lo que hoy ocurre en nuestras fronteras puede convertirse en una crisis permanente, mañana será demasiado tarde.

También se nos habla constantemente de los niños marroquíes y africanos. Por supuesto que despiertan compasión; a mí también me dan muchísima pena. Pero también me duelen los niños españoles que ven limitada su libertad, aquellos que tienen que acudir a la escuela bajo protección, condicionados por un clima de tensión que jamás deberían soportar. Hay que proteger a todos los menores. A unos, de la pobreza y del hambre; a otros, de la inseguridad y de la pérdida de su libertad. La defensa de los primeros no puede significar el abandono de los segundos. Por eso, el Gobierno debe hacer algo más que enviar ministros, encadenar declaraciones y anunciar medidas que luego caen en el olvido.

Se trata de utilizar la política, la diplomacia, la economía y la fuerza de nuestra pertenencia a Europa. Eso es lo que significa actuar. Por eso vuelvo al principio: ¿Por qué nos llamáis fachas? ¿Por defender a Ceuta y a España? ¿Por exigir al Ejecutivo que cumpla con su deber? ¿Por pedir a Europa que asuma su responsabilidad?

Si reclamar sensatez y soberanía es ser «facha», quizá tengamos que revisar qué significado le estamos dando hoy a las palabras. Termino con una pregunta que llevo tiempo haciéndome y para la que todavía no encuentro respuesta: si defender el futuro y la seguridad de tu propio país te convierte en un radical, entonces ¿Estamos ante un problema de simple incompetencia de nuestros gobernantes, o existen motivos ocultos que impiden a España plantarse con firmeza ante las presiones de Marruecos?