Cerrado por vacaciones y decidiendo a través del plasma

Los que ha acontecido este verano en Ceuta en plena euforia vacacional de los españoles, que por millones paralizaron sus trabajos para disfrutar de días vacacionales y de asueto, es algo muy grave. Han sido días en los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disfruta de sus vacaciones en La Mareta mientras que en la frontera con Marruecos ocurría un tremendo drama que bien podría firmar Ramón María del Valle-Inclán en sus famosos esperpentos reflejados en los espejos cóncavos.

En mis muchos años de ejercicio profesional nunca he visto a un presidente de un Ejecutivo, y mira que en verdad he conocido algunos con rarezas, que se enrocara como Pedro Sánchez y mantuviera su agenda vacacional sin suspenderla y cumpliendo con las visitas de sus amigos a La Mareta cuando el drama humano, social, de convivencia y sanitario iba en aumento en Ceuta con la invasión de miles de africanos. Fue un auténtico cerrado por vacaciones desarrollando un mínimo trabajo totalmente generado para la galería, los medios cercanos y sus seguidores a través del plasma, actitud que en otro tiempo criticó con dureza del presidente Rajoy. La pantalla le sirvió para decidir, de manera muy publicitaria y propagandística, qué miembros de su Gobierno viajaban hasta Ceuta intentando paliar las protestas de los moradores de aquella tierra que se fueron incrementando cuando los problemas surgían con los miles de jóvenes que recorren sus calles originando miedo y desconfianza entre la población. Las decisiones adoptadas a través del plasma no se pueden comparar a las que se puedan presentar de forma directa con una visita y con las necesarias reuniones con las fuerzas vivas de aquella tierra. El presidente ha preferido mantener el cartel de cerrado por vacaciones y no salir de su refugio bunkerizado, protegido por miembros de las Fuerzas Armadas compañeros de los que no pudieron, por estar en total minoría, contener la avalancha de miles de invasores que siguieron la estela de las redes sociales para tener un futuro que nadie les prometió y que no puede existir en nuestra tierra para los que nos invaden.

El cerrado por vacaciones del presidente tuvo también su reflejo en una mayoría de los integrantes de su Gobierno, si exceptuamos cortas visitas de algunos de ellos a las tierras ceutís. El resto, incluida la gallega Susana Díaz, mantuvieron su tiempo de descanso haciéndolo constar muchos de ellos a través de las redes sociales. Algunos de estos ministros no acudieron al Senado a donde fueron convocados por los cauces habituales, justificando temas pactados previamente, cuando entre sus compromisos está el de someterse a las preguntas que les puedan hacer los parlamentarios, en este caso los senadores, sin olvidar que sus Señorías son la representación del pueblo alcanzada a través de las urnas.

Hoy se cumplen 20 días en los que miles de mujeres, niños/as, adolescentes y no tan jóvenes, vieron el cielo abierto por las mentiras de que al cruzar la frontera les esperaba una tierra prometida y ese gran paraíso del trabajo y del bienestar que es España. Vamos camino de la tercera semana y cuando escribo este artículo –en la tarde del miércoles– el cerrado por vacaciones y el plasma con salida a través de las redes sociales y los medios de comunicación, sigue imperando en el presidente que mantiene su período vacacional en el lujoso chalet La Mareta. Y ahora me acuerdo de aquella famosa frase de Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) al final de la película “Lo que el Viento se Llevó”: “Al fin y al cabo mañana será otro día…”