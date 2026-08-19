Hay que ver lo que nos gusta en este país ensanchar diferencias.

La costumbre nos viene de lejos. Ya en 1836, durante la Primera Guerra Carlista, Larra escribió: «Aquí yace media España; murió de la otra media».

Casi un siglo después, Machado remató: «Españolito que vienes / al mundo, te guarde Dios. / Una de las dos Españas / ha de helarte el corazón».

Y se lo heló a demasiados.

Hoy sigue bastando con ver un debate parlamentario o pasar un minuto en una red social para comprobar que conservamos el gusto por la trinchera. Y lo veremos bastante más a partir de ahora, que se avecina año electoral.

Hay que ver lo que nos gusta en este país ensanchar diferencias.

La costumbre nos viene de lejos. Ya en 1836, durante la Primera Guerra Carlista, Larra escribió: «Aquí yace media España; murió de la otra media».

Casi un siglo después, Machado remató: «Españolito que vienes / al mundo, te guarde Dios. / Una de las dos Españas / ha de helarte el corazón».

Y se lo heló a demasiados.

Hoy sigue bastando con ver un debate parlamentario o pasar un minuto en una red social para comprobar que conservamos el gusto por la trinchera. Y lo veremos bastante más a partir de ahora, que se avecina año electoral.

Es curioso: queremos lugares animados, pero sin colas; pueblos con esencia, a los que podamos llegar en coche y en los que tengamos 5G; rincones paradisíacos sin turistas en los que, naturalmente, queremos hacernos una foto.

Las excepciones de estas Españas vacacionales son junistas y septembristas. El Grupo Mixto del verano. Representan, respectivamente, un 10 y un 17% según ObservaTUR y están convencidos de que son los únicos que han entendido cómo funciona esto. No participan en la guerra porque consideran que ya la han ganado.

Pero ambos son excepciones que confirman la regla. Y la regla es que, al menos dos siglos después, seguimos teniendo facilidad para partirnos en dos.

Por suerte, algunas de nuestras guerras solo necesitan una tortilla, un mando a distancia o una sombrilla.

El verano pasa. Julio termina. Agosto también. Y todos regresamos con una certeza: el vecino eligió mucho peor las vacaciones.

Con el voto nos pasa lo mismo. Algunos piensan que hay quien vota mal.

Quizá por eso, hace unos días el exdiputado Marcos de Quinto propuso retirar el derecho al voto a quienes cobren un subsidio de desempleo o el ingreso mínimo vital.

Comparó el sistema democrático con una comunidad de propietarios, donde quien tenga deudas puede perder temporalmente el derecho al voto.

Aunque, si el criterio era estar al corriente de pagos, los evasores fiscales también parecían buenos candidatos. Y a esos, curiosamente, no los mencionó.

Las dos Españas tienen gracia mientras discuten por tonterías y hay una sombrilla de por medio.

Pero el problema de las dos Españas nunca fue que pensaran distinto, sino lo que una estaba dispuesta a hacer con la otra.