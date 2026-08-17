Después del eclipse

Unos años antes del eclipse de 1912, don Hilarión, personaje central de La verbena de la Paloma, dejó para la historia la frase “Las ciencias avanzan que es una barbaridad”, sentencia que reafirma la experiencia del eclipse que el miércoles cautivó a millones de españoles. Porque la ciencia había previsto el acontecimiento astronómico e informado a la sociedad con una precisión asombrosa.

Se sabía la hora de comienzo, cuándo llegaría la totalidad, cuánto duraría e incluso los segundos de diferencia entre unos municipios y otros. Lo mismo debe decirse de las predicciones meteorológicas, que permitieron elegir los lugares más adecuados para contemplarlo.

La misma ciencia había advertido que en el amanecer anterior podrían observarse varios planetas agrupados en una misma región del cielo. Y durante la noche, las Perseidas ofrecieron su tradicional lluvia de estrellas.

Levantamos la cabeza y miramos hacia arriba para ver cómo llegaba la noche en pleno día y después renacía la luz, mientras admirábamos la belleza sobrecogedora de la corona solar

Tres fenómenos distintos que nos recuerdan que el cielo sigue siendo uno de los grandes espectáculos gratuitos que tenemos al alcance de la vista.

Loque no pudo prever la ciencia fueron los sentimientos de asombro y las emociones de millones de personas que se apostaron en playas y montes, plazas y miradores para contemplar cómo la Luna se interponía entre la Tierra y el Sol.

En una sociedad acostumbrada a encontrarse a diario en torno a lo que nos divide, resulta reconfortante comprobar que todavía existen acontecimientos capaces de reunirnos sin exigir nada a cambio. Y lo más llamativo fue que una concentración humana de semejante magnitud transcurriera civilizadamente, sin incidentes dignos de mención.

Hay algo común y profundamente humano en aquella aglomeración colectiva. Vivimos pendientes de la inmediatez, atrapados por las preocupaciones políticas, económicas, las prisas, las urgencias… Y de repente desconectamos y acudimos a una cita que estaba concertada, levantamos la cabeza y miramos hacia arriba para ver cómo llegaba la noche en pleno día y después renacía la luz, mientras admirábamos la belleza sobrecogedora de la corona solar.

España entera miró al cielo y quedó sobrecogida ante un fenómeno que tardará mucho tiempo en repetirse. Pero el eclipse dejó también la sensación de nuestra pequeñez frente a la inmensidad del universo. Habitamos un pequeño planeta cuya dimensión apenas podemos imaginar y en él somos un punto insignificante.

Pero al mismo tiempo la creación o la naturaleza nos han dotado de la capacidad de comprender las leyes que gobiernan el cosmos y de conocer, con una precisión de segundos, el momento en que la Luna oscurecería nuestro suelo patrio.

Esa es nuestra grandeza. La ciencia logró algo más hermoso que desentrañar el misterio: nos permite comprenderlo para maravillarnos ante un fenómeno anunciado y esperado durante largo tiempo. Ahora toca asimilarlo y guardarlo para siempre en nuestra memoria.