No conduzca con las gafas del eclipse

Se ha escrito tanto del eclipse que, la verdad, no tenía demasiadas ganas de hacerlo yo también. Hasta que leí las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico para el evento de esta noche y vi que, junto a la de no parar en el arcén para verlo y la de no hacer fotos mientras se va al volante, estaba la de no conducir con las gafas del eclipse puestas.

Que, bueno, el eclipse es hoy, así que ya todos tenemos unas y… ¿sobran los comentarios, verdad? Son negras. Negras nivel Vantablack, por entendernos. Dejan pasar, aproximadamente, una cienmilésima parte de la luz visible, así que, efectivamente, no parecen un buen complemento para circular sin chocar o salirse de la vía.

Pero cuando una administración escribe una obviedad es porque sospecha que alguien está dispuesto a desafiarla.

Yo no pienso conducir. Pienso mirar.

Tengo grandes expectativas para esta tarde.

Quiero que se haga de noche. De noche de verdad, no esa penumbra decepcionante que precede a una tormenta, que me dejaría con la sensación de que para eso tampoco hacía falta mover la Luna.

También llevaré una chaquetita porque espero notar frío.

Y, sobre todo, espero que los colores se vuelvan raros.

La ciencia llama efecto Purkinje al fenómeno por el que, al caer la luz, los rojos se oscurecen y los verdes y azules parecen ganar intensidad. Yo prefiero llamarlo efecto LSD, porque, si sumamos colores eléctricos, percepción alterada del tiempo y cierta sensación de que alguien ha tocado los ajustes del mundo, creo que tenemos una descripción bastante cercana a lo que cuentan los que han probado el «ponche de ácido lisérgico».

Que se lo pregunten a los animales.

En eclipses anteriores se ha documentado que los pájaros interrumpen su canto, las abejas dan por terminada su jornada laboral, algunas arañas desmontan sus redes, las luciérnagas inician el cortejo y a las tortugas de las Galápagos les da por aparearse.

Nos falta saber qué haremos nosotros.

Solo espero que no se parezca al final de «El perfume», ya que estamos con lo de las tortugas y referencias bibliográficas.

En A Coruña la totalidad durará un minuto y dieciséis segundos. Confieso que me preocupa que no dé tiempo a tanto. Oscuridad, frío, efecto tripi, pájaros desconcertados y humanos sobrecogidos forman un programa ambicioso para setenta y seis segundos. Y las posibilidades de presenciar cómo unas tortugas de las Galápagos aprovechan la coyuntura son, además, escasas.

Aunque el cielo llevará casi una hora ensayando la desaparición. La luz irá cayendo hasta llegar a ese momento extraño en que todavía no sea noche pero el día tampoco parezca día, por mucho que el reloj insista en que son poco más de las ocho de una tarde de agosto.

Tras el eclipse total que cruzó Estados Unidos en 2017, un estudio de millones de tuits encontró un descenso del uso del yo y un aumento del nosotros. Menos individualismo, más conjunto.

Quizá esa sea nuestra conducta extraña: durante un instante dejar de ocupar el centro. No está mal para una especie que ha convertido su ombligo en punto cardinal.

Claro que también sacaremos el teléfono. Algunos contemplarán uno de los fenómenos más extraordinarios de su vida a través de una pantalla diminuta, ocupados en guardar un vídeo que posiblemente no vuelvan a ver nunca.

Los pájaros callan; nosotros documentamos.

Aun así, tengo esperanza. Dentro de unas horas comprobaremos si refresca, si los colores enloquecen, si algún perro levanta las orejas y si los gallos no saben cuándo cantar.

Y también veremos qué hacemos nosotros cuando, durante algo más de un minuto, desaparezca la estrella a la que le debemos la vida.

La DGT pide que hoy no conduzcamos con las gafas del eclipse.

Estoy de acuerdo.

Pongánselas solo para mirar al Sol.

Para mirar a los humanos, mejor quítenselas.