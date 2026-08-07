Una comisión al servicio de Coruña

La Comisión Pepri ha tenido en estos 10 años de trabajo dos valores fundamentales: su independencia y su buen hacer. Un buen hacer basado fundamentalmente en el perfil de sus componentes, con gran experiencia en materia de conservación del Patrimonio, y una independencia que se había ganado al mantenerse sin cambios en sus perfiles de expertos pese a haber servido a gobiernos de diferente signo político estos 10 años desde el Partido Popular que aprobó el Plan Especial a la Marea Atlántica o el Partido Socialista que han tenido que gestionarlo.

En las reuniones mensuales de la Comisión se ha hablado en libertad, hemos discutido, hemos discrepado, pero, sobre todo, en estos diez años dictaminando con fundamento, por unanimidad y con criterios firmes, se ha defendido Coruña, su historia y su patrimonio.

Lejos de ser palabras vacías, gracias a los dictámenes de la Comisión se han mejorado proyectos tanto públicos como privados, se han conservado espacios como el del Cine Avenida o se han fijado criterios generales que han garantizado el mantenimiento de nuestro ambiente urbano, de nuestra diversidad de usos o de los caracteres determinantes de nuestro patrimonio. También se ha puesto freno a propuestas negativas para la ciudad, a proyectos que buscaban destruir nuestra historia, nuestros espacios públicos o nuestra arquitectura. Sin importar si venían de un ciudadano particular o del propio Ayuntamiento, siempre con la ciudad por delante.

Decía hace décadas el maestro Albalat que la ciudad pasó de estar construida por quienes la habitaban a edificarla los que la venden. El Plan Especial y el trabajo de esta Comisión estos diez años devolvieron la ciudad a sus habitantes y se la quitaron a sus vendedores. Se avanza creyendo que los caminos no se van a deshacer, pero en este mundo en el que vivimos, esa ciudadanía que ha recuperado la ciudad no debe dar nada por sentado.

Las 79,85 hectáreas, los 1.699 edificios y las 8.774 viviendas existentes lejos de ser cifras son el corazón de nuestra ciudad, son nuestro pasado, lo que fuimos y lo que quisimos ser. De en qué manos se ponga va a depender lo que querremos ser en el futuro. Si queremos seguir reconociéndonos en sus calles o las queremos ver convertidas en esos parques temáticos en los que cada vez más se transforman los centros históricos de las ciudades europeas, donde los equipamientos se transforman en hoteles y los espacios públicos se piensan para el turista y no para el habitante de la ciudad.

Me decía un miembro de la Comisión esta semana que este éxito durante estos años se debía a que se había conseguido trabajar como un equipo, con la complicidad que da saber que estábamos haciendo algo importante por la Coruña histórica que todos los que allí nos sentábamos amábamos y defendíamos. Decía Cesare Pavese que soportamos el día a día con la certeza de que lo que hacemos vale la pena. Estos diez años a Coruña le han valido sin duda mucho la pena.

Aun siendo fundamental el carácter colectivo de la Comisión quiero personalizar de forma individual un agradecimiento a todas las personas que conformaban ese equipo: Yolanda Teixido, Ana Debén, Marco Antonio Rivas, Alfredo Vigo, María Loira, Alfonso Díaz, Charo Albalat, Mar Cordeiro, Belén Currás, y más recientemente mis compañeros Arturo Abad y José Botana. ¡Gracias!