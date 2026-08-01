Indultos y Ceuta, ¿de verdad, Sánchez?

Ya sabemos que tenemos un presidente de opinión cambiante cronificada. Él puede decir que la amnistía era anticonstitucional y al poco tiempo concederla, eso sí, a cambio de siete votos de los secesionistas catalanes. Puede decir también que no metería a Podemos en el gobierno y hacer a Pablo Iglesias vicepresidente. Afirmar que con Bildu nunca jamás, “si quiere se lo repito veinte veces”, y hacerlos socios prioritarios del gobierno, eso sí, a base de soltar etarras sin sus penas cumplidas. Dijo también que se avergonzaba de que políticos indultaran a políticos, incluso pidió perdón por indultos que el PSOE concedió antes de su llegada y a continuación indultar a políticos por delitos que no tienen origen político sino económico.

Laura Borrás, separatista catalana fue condenada por prevaricación, por partir contratos para adjudicárselos a su amigo y también liberar de su pena a un alcalde socialista que cobraba 1.700 euros al mes “extras”, por lo que fue condenado por malversación de fondos públicos. Aquello que Sánchez dijo que le avergonzaba, ahora lo practica sin rubor alguno. Curiosamente los socialistas critican el trato judicial que recibió Aldama porque, según dijeron, el mensaje a la sociedad era catastrófico: tú roba y después canta y sales libre. Pues bien, el mensaje que trasladan estos indultos, según el propio razonamiento de los socialistas, es que si eres político puedes robar y, si te pillan, te indultan ¡olé! Claro, que esto suceda cuando los españoles nos rascamos los bolsillos para aportar a la caja pública nuestros impuestos pues escuece.

Hoy podemos decir que el mensaje de Sánchez es claro: por el poder lo que sea, con razón o sin ella. Y cuando todavía estamos asimilando esta vergüenza, aparecen en las pantallas del televisor, unas imágenes de miles y miles de marroquíes pasando a nuestro territorio sin el más mínimo problema, es más, los pocos guardias civiles que allí se encontraban, imagino que, cumpliendo órdenes, se dedicaban a ayudar a los migrantes a llegar a territorio nacional. El estado español no respondió ni bien ni mal a la invasión, sencillamente, no respondió de ninguna manera.

El mismo día y a la misma hora que esto se producía, dos ministros de Sánchez, acudían a una fiesta en la embajada de Marruecos en Madrid, no sé exactamente a celebrar qué. Si miramos por el retrovisor veremos cómo España le regaló el Sahara a Marruecos sin darnos ni una sola explicación abandonando en manos de una dictadura la que en su día fue una provincia española. También está el asuntillo del Pegasus, que vete tú a saber lo que conocen los marroquíes para poder humillar y someter a España a estas vergüenzas y, para acabar de arreglarlo, Sánchez cabrea a Trump, que se ha convertido en el mejor aliado del monarca dictador marroquí.

La marca España está depauperada, pisoteada por este gobierno pendular que, como en la película ‘Airbag’ con el gran Manquiña, te dice una cosa igual que te dice la otra. Esto no puede continuar así, España nunca fue esto, no sabemos ni proteger nuestras fronteras y hemos abandonado nuestra dignidad para someternos a la humillación máxima ante los marroquíes. Los ilegales llegan a Ceuta y Melilla, a Canarias, pero en Gibraltar no entra ni uno. Ya hay países europeos que exigen que se nos aparte del espacio Schengen porque la política migratoria de Sánchez pone en peligro la estabilidad de la Unión Europea.

El destrozo que Sánchez está haciendo es de un gran calado, no sé si podremos remontar para recuperar nuestro prestigio, pero sí sé que cada día que Sánchez retrase las urnas, el agujero será más profundo y la recuperación más difícil. Se quejan los socialistas de la polarización que crece cada día entre la ciudadanía, pues bien, Sánchez es el gran alimentador de esa sensación de impotencia que empuja a la ciudadanía a los extremos.