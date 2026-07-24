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Crónica rosa de una final azul

Todo se ha dicho de la gran final mundialista. Se ha narrado lo relevante y lo irrelevante en la pluma y voz de los más reputados tratadistas de este deporte; rey de hombre y pueblos, capaz del milagro, de la pasión, el orgullo y la exaltación patria, más allá de lo meramente patriótico, adentrándose en lo fraternal, algo que lo hace universal.

A mí, que no entiendo mucho de esta sana perversión, solo me resta concluir que, efectivamente, la selección jugo al modo de las grandes sinfónicas. Y como es así, quisiera fijar mi atención a un rasgo que de un tiempo a esta parte viene marcando la tendencia política y social, la infantilización de las sociedades en todas sus expresiones. Y en este acto, me impactó hasta esta ironía la presencia y esencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Es nombrarlo y recordarme a un tierno infante, percepción que se confirma al verlo, porque realmente parece un recién: blanquito, mofletudo, risueño, suave y pelón, como cualquiera de ellos. Tanto que parece que fuese, como Platero, de algodón.

Un infante, trajeado, como corresponde al cargo, lo que le confería a su infantil anatomía un algo de rigor institucional, que él supo romper sin malicia, con unas albas y angelicales zapatillas, marca Adidas-FIFA, que le prestaban alas, sin consentirlo en el devaneo de volar.

Lo recuerdo guiando a Trump por el laberinto protocolario y me evocó a Eros de la mano de su papi, el temible Ares.