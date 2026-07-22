A febre do océano
O planeta entrou nunha fase de tensión climática que xa non admite escusas. O que antes podía describirse como unha oscilación natural do océano converteuse, nun mundo quente ao máximo, nun acelerador de riscos. O Súper Neno non chega a un planeta estable: chega a un planeta febril, ferido por décadas de inacción, emisións desbocadas e políticas que preferiron mirar para outro lado. Non estamos ante unha curiosidade meteorolóxica. Estamos ante unha advertencia clara.
A mecánica é coñecida: cando os ventos alisios perden forza, as augas cálidas do Pacífico avanzan cara ao leste e alteran correntes, presións e chuvias. Mais o problema xa non é só ese movemento. É o contexto. Os océanos acumulan unha cantidade de calor inédita e a atmosfera responde con fenómenos máis violentos, máis rápidos e máis difíciles de prever, mesmo para gobernos ben preparados hoxe. Quen siga falando de episodios illados está a ocultar a dimensión real da crise.
As consecuencias teñen nomes concretos: secas que arrasan colleitas, choivas torrenciais que rebentan infraestruturas, incendios alimentados por temperaturas extremas, ecosistemas ao límite e comunidades obrigadas a pagar unha factura que non provocaron. A historia recente xa ensinou catástrofes naturais dabondo. Cada novo récord, cada emerxencia e cada desprazamento forzoso confirman que o clima deixou de ser decorado para converterse nun serio campo de batalla social.
Galiza non está no centro do fenómeno, pero sería unha irresponsabilidade sentirse fóra del. Nun planeta máis quente, calquera pulsación oceánica amplifica os extremos. Podemos ver máis calor persistente, temporais repentinos, presión sobre a auga, riscos para a agricultura e efectos directos sobre a saúde. O Atlántico, que marca a nosa vida, pode volverse máis brusco. E quen non prepare o territorio hoxe estará deixando desprotexida a xente mañá, sen escusa nin defensa posíbel.
A resposta non pode ser a resignación nin a retórica baleira de compromiso e iniciativa. Cómpre actuar: reforzar alertas temperás, blindar infraestruturas críticas, protexer as zonas vulnerables, ordenar o territorio con sentido común e poñer a ciencia por diante do cálculo electoral. A adaptación climática non é un luxo nin unha moda verde. É unha obriga pública. Previr salva vidas, aforra sufrimento e evita que a crise golpee sempre os mesmos, unha e outra vez con máis dureza.
Cómpre dicilo sen ambaxes: quen atrasa decisións, rebaixa os avisos ou reduce a crise climática a interese seu pon en risco a seguridade colectiva. Precisase unha cultura real da prevención, non titulares apresurados nin comunicados de urxencia cando o dano xa resulta irreversíbel. Cóntase con coñecemento, experiencia e capacidade técnica. O que falta é vontade política, coraxe social e responsabilidade institucional para aceptar que o tempo cómodo rematou para sempre.
A alerta do Súper Neno non é só meteorolóxica: é política e moral. O planeta está a falar cunha claridade brutal. Ignoralo sería unha forma de irresponsabilidade organizada. Xa non abonda con describir a crise; hai que enfrontala. Actuar con información, cooperación e firmeza é a única maneira honesta de defender o futuro común. Menos escusas, máis acción, máis futuro agora.