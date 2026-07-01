Las universidades gallegas presentaron las ofertas docentes intentando responder a las demandas de los estudiantes y del mercado laboral en este tiempo en el que los perfiles profesionales son cada vez más transversales.

En ese contexto llama especialmente la atención la apuesta de la Universidad de Córdoba por una doble titulación que une Matemáticas y Filosofía, una combinación que puede parecer extraña. Sin embargo, unir el rigor matemático, la precisión del cálculo y las estructuras abstractas con el pensamiento crítico, la lógica y la ética resulta hoy especialmente importante ante la irrupción de la inteligencia artificial.

Los sistemas inteligentes no son solo un asunto de programación o cálculo, también plantean preguntas profundamente filosóficas: ¿qué límites éticos deben tener los algoritmos?, ¿qué significa comprender?, ¿puede una máquina razonar? Son cuestiones que necesitan conocimientos técnicos y pensamiento crítico.

Los avances tecnológicos nos introducen en una sociedad en la que los problemas son complejos, transversales y requieren múltiples miradas. Un matemático, un informático o un ingeniero no solo trabajan con números. Han de enfrentarse a problemas, integrarse en equipos multidisciplinares y valorar las consecuencias sociales de sus diseños. En ese terreno la filosofía aporta herramientas valiosas como el análisis conceptual, la capacidad argumentativa, la reflexión ética y una visión más amplia de los problemas.

Además, la propia inteligencia artificial está aumentando el valor de capacidades tradicionalmente asociadas a las humanidades. Si una máquina puede generar textos, resolver cálculos o ayudar a programar, la aportación diferencial humana está en formular buenas preguntas, comprender contextos, detectar errores y comunicar ideas con claridad.

La relación entre matemáticas y filosofía tiene, además, una larga tradición. Muchos pensadores matemáticos reflexionaron sobre la naturaleza del conocimiento, la lógica y la realidad, demostrando que la frontera entre ambas disciplinas nunca fue tan rígida como a veces se cree.

Lo cierto es que las universidades deben preparar a los estudiantes para las necesidades inmediatas del mercado y también para los retos que vienen. La doble titulación Matemáticas y Filosofía de Córdoba apunta en esa dirección como apuesta innovadora y con visión de futuro dominado por la tecnología que hay que saber entender.

El objetivo no es formar matemáticos con un complemento humanístico, ni filósofos con una aproximación superficial a los números, sino personas capaces de moverse entre dos formas de pensamiento: la precisión formal de las matemáticas y la interpretación crítica de la filosofía. La universidad del futuro no solo será más tecnológica, será también más interdisciplinar. ¿Deben innovar por ahí las universidades gallegas?